TaskTrove mit einem Klick installieren.
Selbstgehosteter persönlicher Aufgabenmanager mit natürlicher Sprachverarbeitung, wiederkehrenden Aufgaben sowie Kanban- und Kalenderansichten.
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Was Sie mit TaskTrove erstellen können
TaskTrove ist eine schlanke, selbst gehostete Aufgabenverwaltungsanwendung, die alle Daten als einfache JSON-Dateien speichert – keine Datenbank erforderlich. Sie verarbeitet natürliche Spracheingaben für Daten und Uhrzeiten, unterstützt unbegrenzte Unteraufgaben und wiederkehrende Aufgabenmuster und organisiert die Arbeit in Projekten mit farbcodierten Labels. Mehrere Ansichten – Liste, Kanban-Board und Kalender – ermöglichen es Ihnen, Aufgaben in dem Layout zu bearbeiten, das gerade passt.
Im Gegensatz zu Cloud-To-Do-Apps, die Daten über Drittanbieter-Server synchronisieren, läuft TaskTrove vollständig auf Ihrem eigenen VPS, ohne Tracking, ohne Nutzungsanalysen und ohne externe API-Abhängigkeiten. Aufgabendaten werden als lesbare JSON-Dateien gespeichert, die mit jedem Texteditor gesichert, übertragen oder überprüft werden können.
Hauptmerkmale von TaskTrove
Analyse natürlicher Sprache
Geben Sie „morgen um 14 Uhr“ oder „jeden Freitag“ ein, um Fälligkeitstermine und wiederkehrende Zeitpläne festzulegen, ohne einen Datumswähler zu berühren.
Kanban- und Kalenderansichten
Wechseln Sie zwischen Listen-, Kanban-Board- und Kalenderansichten, um Ihre Aufgaben in der Ansicht zu bearbeiten, die am besten zu Ihrem aktuellen Fokus passt.
Wiederkehrende Aufgabenmuster
Legen Sie tägliche, wöchentliche, monatliche oder vollständig benutzerdefinierte Wiederholungsregeln fest, damit sich Routineaufgaben automatisch ohne manuelle Eingabe neu planen.
Projektorganisation
Gruppieren Sie Aufgaben in Projekte mit Abschnitten, farbcodierten Labels und unbegrenzten Unteraufgaben, um komplexe Arbeiten strukturiert und übersichtlich zu halten.
Dateibasierter Speicher
Alle Aufgaben werden als einfache JSON-Dateien gespeichert – einfach zu sichern, auf eine andere Instanz zu übertragen oder direkt ohne Datenbank-Tool zu lesen.
Warum TaskTrove auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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