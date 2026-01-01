useSend in einem Klick installieren.
Open-Source E-Mail-Versandinfrastruktur â€” hosten Sie Ihre Transaktions- und Marketing-E-Mail-Plattform selbst.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit useSend erstellen kÃ¶nnen
useSend ist eine Open-Source-Alternative zu Resend, SendGrid und Postmark, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Ihre gesamte E-Mail-Versandinfrastruktur selbst zu kontrollieren. Basierend auf Next.js mit AWS SES als Zustellungs-Backend, bietet es eine saubere REST-API und ein SMTP-Gateway fÃ¼r Transaktions- und Marketing-E-Mails â€“ ohne GebÃ¼hren pro E-Mail oder Anbieterbindung.
Das Selbst-Hosting von useSend auf Ihrem VPS stellt Ihre VersanddomÃ¤nen, Abonnentenlisten und E-Mail-Analysen vollstÃ¤ndig unter Ihre Kontrolle. Sie erhalten ein einheitliches Dashboard zur Ãœberwachung der Zustellbarkeit, zur Verwaltung von DomÃ¤nen, zur Handhabung von Bounces und Webhooks sowie zur Planung von Kampagnen â€“ alles von einer Infrastruktur aus, die Sie besitzen.
Hauptmerkmale von useSend
REST API & SMTP
E-Mails Ã¼ber eine entwicklerfreundliche REST-API oder Standard-SMTP senden â€“ sofort kompatibel mit bestehenden Anwendungen und E-Mail-Bibliotheken.
Lieferanalysen
Verfolgen Sie zugestellte, geÃ¶ffnete, angeklickte und abgelehnte E-Mails in Echtzeit mit einem integrierten Analyse-Dashboard.
Domainverwaltung
FÃ¼gen Sie benutzerdefinierte AbsenderdomÃ¤nen hinzu und verifizieren Sie diese mithilfe von DNS-Eintrag-Anleitungen, um die E-Mail-Reputation an Ihre eigene Infrastruktur zu binden.
Geplantes Senden
E-Mails fÃ¼r die zukÃ¼nftige Zustellung mithilfe der Schedule API in die Warteschlange stellen, wodurch Drip-Kampagnen und zeitzonenbewusste TransaktionsablÃ¤ufe ermÃ¶glicht werden.
Webhook-Ereignisse
Erhalten Sie Echtzeit-Zustellungsereignisse â€“ Bounces, Beschwerden, Ã–ffnungen und Klicks â€“ Ã¼ber konfigurierbare Webhooks zur Weiterverarbeitung.
Warum useSend auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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