useSend ist eine Open-Source-Alternative zu Resend, SendGrid und Postmark, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Ihre gesamte E-Mail-Versandinfrastruktur selbst zu kontrollieren. Basierend auf Next.js mit AWS SES als Zustellungs-Backend, bietet es eine saubere REST-API und ein SMTP-Gateway fÃ¼r Transaktions- und Marketing-E-Mails â€“ ohne GebÃ¼hren pro E-Mail oder Anbieterbindung.

Das Selbst-Hosting von useSend auf Ihrem VPS stellt Ihre VersanddomÃ¤nen, Abonnentenlisten und E-Mail-Analysen vollstÃ¤ndig unter Ihre Kontrolle. Sie erhalten ein einheitliches Dashboard zur Ãœberwachung der Zustellbarkeit, zur Verwaltung von DomÃ¤nen, zur Handhabung von Bounces und Webhooks sowie zur Planung von Kampagnen â€“ alles von einer Infrastruktur aus, die Sie besitzen.