Chatpad AI mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientiertes ChatGPT-Interface, das alle Konversationen lokal speichert, ohne Tracking oder Datenerfassung.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Chatpad AI
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Chatpad AI
Chatpad AI ist eine saubere, quelloffene Weboberfläche für die GPT-Modelle von OpenAI, die jede Konversation und jeden API-Schlüssel im lokalen Speicher des Browsers speichert, anstatt auf externen Servern. Es gibt kein Tracking, keine Cookies und keine serverseitige Protokollierung – Ihre Prompts und Antworten gehen direkt von Ihrem Browser an die OpenAI API und nirgendwo anders hin.
Das Selbst-Hosting von Chatpad AI bietet Teams eine gemeinsame, stets verfügbare ChatGPT-Oberfläche auf der Unternehmensinfrastruktur, zentralisiert die Abrechnung der API-Nutzung und bietet zuverlässigen Zugriff, unabhängig von der Verfügbarkeit des Verbraucherdienstes von OpenAI oder dessen Richtlinienänderungen.
Hauptmerkmale von Chatpad AI
Lokale Datenspeicherung
Alle Konversationen und API-Schlüssel befinden sich im lokalen Speicher Ihres Browsers, sodass kein Drittanbieterdienst jemals Ihre Prompts oder Antworten sieht.
Kein Konto erforderlich
Fügen Sie Ihren OpenAI API-Schlüssel in den Einstellungen hinzu und beginnen Sie sofort mit dem Chatten — keine Registrierung, keine Abonnements, keine Nutzungsbeschränkungen, die Ihren Arbeitsablauf unterbrechen.
Konversation exportieren
Exportieren und importieren Sie Konversationen als Dateien, damit Sie wichtige Chats sichern oder nach einem Gerätewechsel fortsetzen können.
Übersichtliche, fokussierte Oberfläche
Ein ablenkungsfreies Design entfernt Premium-Upsells und Funktionssperren, wodurch der Fokus vollständig auf dem Gespräch bleibt.
Multi-Modell-Unterstützung
Wechseln Sie zwischen GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo und anderen OpenAI-Modellen über dieselbe Oberfläche, ohne die Tools zu wechseln.
Warum Chatpad AI auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.