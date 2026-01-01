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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Casibase erstellen können

Casibase ist eine Open-Source-Plattform für Wissensmanagement und KI-Chatbots, die es Organisationen ermöglicht, domänenspezifische Assistenten zu erstellen, die auf echten Unternehmensdaten basieren. Sie kombiniert die einbettungsbasierte Dokumentenaufnahme mit der Unterstützung mehrerer großer Sprachmodelle – darunter ChatGPT, Claude, Llama 3 und DeepSeek – sodass Teams ihre eigene Wissensdatenbank über eine natürlichsprachliche Chat-Oberfläche abfragen können, ohne Rohdokumente an Drittanbieterdienste senden zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Casibase auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafür, dass proprietäre Dokumente, der Konversationsverlauf und Modell-API-Schlüssel vollständig auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Der Stack wird mit MySQL für die Persistenz geliefert und integriert sich mit Casdoor für eine Authentifizierung auf Unternehmensniveau, einschließlich GitHub, Google und benutzerdefinierten OAuth-Anbietern.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Casibase

Multi-Modell-LLM-Unterstützung

Verbinden Sie sich mit ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 und HuggingFace-Modellen, damit Sie Anbieter wechseln oder vergleichen können, ohne Ihre Wissensdatenbank neu aufnehmen zu müssen.

Einbettungsbasierte Abfrage

Dokumente werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in Chunks zerlegt und eingebettet, was eine semantische Suche ermöglicht, die kontextuell relevante Passagen zutage fördert, anstatt nur Stichwortübereinstimmungen.

Unternehmensauthentifizierung

Die Casdoor-Integration bietet Single Sign-On mit GitHub, Google und OAuth-Anbietern für Unternehmen, zusammen mit feingranularen Berechtigungssteuerungen über alle Wissensspeicher hinweg.

Mehrsprachige Benutzeroberfläche

Die Web-Benutzeroberfläche wird mit Unterstützung für 12 Sprachen ausgeliefert, wodurch sie für global verteilte Teams ohne zusätzliche Lokalisierungsarbeit zugänglich ist.

Fernzugriff auf Assets

Die integrierte Unterstützung für RDP-, VNC- und SSH-Protokolle ermöglicht es Ihnen, Remote-Infrastruktur als Wissensressourcen neben Dokumenten und dem Chat-Verlauf anzuhängen.

Warum Casibase auf Hostinger ausführen?

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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