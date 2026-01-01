Casibase ist eine Open-Source-Plattform für Wissensmanagement und KI-Chatbots, die es Organisationen ermöglicht, domänenspezifische Assistenten zu erstellen, die auf echten Unternehmensdaten basieren. Sie kombiniert die einbettungsbasierte Dokumentenaufnahme mit der Unterstützung mehrerer großer Sprachmodelle – darunter ChatGPT, Claude, Llama 3 und DeepSeek – sodass Teams ihre eigene Wissensdatenbank über eine natürlichsprachliche Chat-Oberfläche abfragen können, ohne Rohdokumente an Drittanbieterdienste senden zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Casibase auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafür, dass proprietäre Dokumente, der Konversationsverlauf und Modell-API-Schlüssel vollständig auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Der Stack wird mit MySQL für die Persistenz geliefert und integriert sich mit Casdoor für eine Authentifizierung auf Unternehmensniveau, einschließlich GitHub, Google und benutzerdefinierten OAuth-Anbietern.