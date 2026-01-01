Homepage in einem Klick installieren.
Modernes, vollstÃ¤ndig statisches Anwendungs-Dashboard mit automatischer Docker-Container-Erkennung und Ã¼ber 100 Service-Integrationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Homepage erstellen kÃ¶nnen
Homepage ist ein schnelles, sicheres und hochgradig anpassbares Anwendungs-Dashboard, das als zentrale Anlaufstelle fÃ¼r alle Ihre selbst gehosteten Dienste dient. Komplett Ã¼ber YAML-Dateien konfiguriert, integriert es sich mit Docker, um laufende Container automatisch zu erkennen, zeigt Live-Systemmetriken und den Dienststatus an und unterstÃ¼tzt Ã¼ber 100 Drittanbieter-Integrationen fÃ¼r Echtzeit-Daten-Widgets. Seine vollstÃ¤ndig statische Architektur bedeutet, dass es sofort geladen wird und minimale Serverressourcen benÃ¶tigt.
Die Bereitstellung von Homepage auf Ihrem VPS mit direktem Docker-Socket-Zugriff erstellt ein dynamisches, sich selbst aktualisierendes Dashboard, das Ihre Live-Infrastruktur widerspiegelt â€“ neue Container erscheinen automatisch, wodurch Ihr Dashboard auch bei wachsendem Stack ohne manuelle Neukonfiguration aktuell bleibt.
Hauptmerkmale von Homepage
Docker Automatische Erkennung
Erkennt automatisch laufende Container Ã¼ber den Docker-Socket und fÃ¼gt sie ohne manuelle Eingabe zu Ihrem Dashboard hinzu.
Ãœber 100 Dienstleistungs-Integrationen
Zeigen Sie Live-Daten von Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox und Dutzenden anderer beliebter selbst gehosteter Dienste direkt auf Dashboard-Widgets an.
YAML-basierte Konfiguration
Verwalten Sie die Versionen Ihrer gesamten Dashboard-Konfiguration in YAML-Dateien, wodurch die Replikation oder Migration Ã¼ber Umgebungen hinweg trivial wird.
Systemressourcen-Widgets
Integrierte Widgets zeigen die CPU-, Speicher- und Festplattenauslastung in Echtzeit an, damit Sie die Server-Gesundheit von Ihrer Startseite aus Ã¼berwachen kÃ¶nnen.
Benutzerdefiniertes CSS und JS
FÃ¼gen Sie benutzerdefiniertes CSS und JavaScript ein, um das Erscheinungsbild des Dashboards Ã¼ber die integrierten Designoptionen hinaus anzupassen.
Warum Homepage auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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