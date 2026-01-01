Homepage ist ein schnelles, sicheres und hochgradig anpassbares Anwendungs-Dashboard, das als zentrale Anlaufstelle fÃ¼r alle Ihre selbst gehosteten Dienste dient. Komplett Ã¼ber YAML-Dateien konfiguriert, integriert es sich mit Docker, um laufende Container automatisch zu erkennen, zeigt Live-Systemmetriken und den Dienststatus an und unterstÃ¼tzt Ã¼ber 100 Drittanbieter-Integrationen fÃ¼r Echtzeit-Daten-Widgets. Seine vollstÃ¤ndig statische Architektur bedeutet, dass es sofort geladen wird und minimale Serverressourcen benÃ¶tigt.

Die Bereitstellung von Homepage auf Ihrem VPS mit direktem Docker-Socket-Zugriff erstellt ein dynamisches, sich selbst aktualisierendes Dashboard, das Ihre Live-Infrastruktur widerspiegelt â€“ neue Container erscheinen automatisch, wodurch Ihr Dashboard auch bei wachsendem Stack ohne manuelle Neukonfiguration aktuell bleibt.