Picsur mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Bildhosting-Plattform mit sofort teilbaren Links, Formatkonvertierung und Ablaufsteuerungen â€” keine Werbung, kein Tracking.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Picsur erstellen kÃ¶nnen
Picsur ist eine leichtgewichtige, selbst gehostete Bild-Hosting-Plattform, entwickelt fÃ¼r Einzelpersonen und Teams, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Bildfreigabe-Infrastruktur wÃ¼nschen. Bilder hochladen, sofort teilbare Links erhalten und Ablaufzeiten konfigurieren â€” alles, ohne sich auf Drittanbieterdienste verlassen zu mÃ¼ssen, die Inhalte komprimieren, Werbung anzeigen oder Dateien ohne Vorwarnung lÃ¶schen.
UnterstÃ¼tzt von PostgreSQL fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Metadaten-Speicherung, unterstÃ¼tzt Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP und AVIF mit automatischer Formatkonvertierung und -optimierung. Seine REST-API macht es einfach, programmatische Bild-Uploads in bestehende Tools und Workflows auf Ihrem VPS zu integrieren.
Hauptmerkmale von Picsur
Sofort teilbare Links
Laden Sie ein Bild hoch und erhalten Sie sofort einen sauberen, direkten Link, bereit zum EinfÃ¼gen in Chats, Dokumentationen oder E-Mails.
Formatkonvertierung
Konvertiert und optimiert Bilder automatisch zwischen den Formaten PNG, JPEG, GIF, WebP und AVIF fÃ¼r eine effiziente Web-Bereitstellung.
Ablaufregelungen
Legen Sie konfigurierbare Ablaufzeiten fÃ¼r freigegebene Bilder fest, damit Links nach einem ausgewÃ¤hlten Zeitraum fÃ¼r eine sichere temporÃ¤re Freigabe automatisch nicht mehr funktionieren.
Multi-Benutzer-Verwaltung
Admin-Steuerelemente und Benutzerkonten ermÃ¶glichen es Ihnen, Zugriff, Speicherkontingente und Berechtigungen in einem Team oder einer Organisation zu verwalten.
REST API
Programmatische Upload- und Verwaltungs-API integriert Picsur in CI/CD-Pipelines, Screenshot-Tools und andere Automatisierungs-Workflows.
Warum Picsur auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.