Imaginary ist ein in Go geschriebener Open-Source-HTTP-Mikroservice, der hochleistungsfÃ¤hige Bildverarbeitungsoperationen wie GrÃ¶ÃŸenÃ¤nderung, Zuschneiden, Drehen, Wasserzeichen, Formatkonvertierung und intelligentes Zuschneiden durchfÃ¼hrt. UnterstÃ¼tzt von libvips verarbeitet es Bilder um ein Vielfaches schneller als ImageMagick oder GraphicsMagick und verbraucht dabei deutlich weniger Speicher.

Das Selbst-Hosting von Imaginary auf Ihrem VPS bietet Ihnen einen privaten Bildverarbeitungsdienst mit geringer Latenz fÃ¼r Ihre eigenen Websites, mobilen Apps und Pipelines, ohne GebÃ¼hren pro Anfrage und ohne Offenlegung von Daten an Dritte. Es ist bereit zur Integration Ã¼ber eine einfache HTTP-API und unterstÃ¼tzt API-SchlÃ¼ssel-Autorisierung, URL-Signierung, Drosselung und CORS fÃ¼r eine sichere Ã¶ffentliche Bereitstellung.