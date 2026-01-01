ESPHome als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
YAML-gesteuertes Firmware-Verwaltungssystem fÃ¼r ESP8266- und ESP32-Mikrocontroller mit einem Web-Dashboard und drahtlosen Updates.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ESPHome erstellen kÃ¶nnen
ESPHome ist ein Open-Source-System, das ESP8266- und ESP32-Mikrocontroller mithilfe einfacher YAML-Konfigurationsdateien in Smart-Home-GerÃ¤te verwandelt. Es ist keine C++-Programmierung erforderlich â€“ man definiert Sensoren, Schalter und Displays in YAML, und ESPHome kompiliert und flasht optimierte Firmware automatisch. Es integriert sich nativ in Home Assistant und unterstÃ¼tzt MQTT fÃ¼r die KompatibilitÃ¤t mit jeder Automatisierungsplattform.
Der Betrieb von ESPHome auf einem VPS bietet eine stets verfÃ¼gbare GerÃ¤teverwaltung und eine von Ã¼berall zugÃ¤ngliche Remote-Firmware-Kompilierung. Ihre GerÃ¤tekonfigurationen werden zentral gespeichert und gesichert, und Over-the-Air-Updates kÃ¶nnen ausgelÃ¶st werden, ohne sich im lokalen Netzwerk befinden zu mÃ¼ssen, in dem sich die physischen GerÃ¤te befinden.
Hauptmerkmale von ESPHome
YAML-Konfiguration
Definieren Sie das Verhalten von ESP-GerÃ¤ten in einfachen YAML-Dateien mit automatischer Validierung â€” keine C++-Kenntnisse oder IDE-Einrichtung erforderlich.
Over-the-Air-Updates
Ãœbertragen Sie Firmware-Updates drahtlos an alle Ihre ESP-GerÃ¤te ohne physischen Zugriff, wodurch groÃŸe Bereitstellungen einfach zu warten sind.
Home Assistant Integration
Native API-Integration mit Home Assistant ermÃ¶glicht sofortige GerÃ¤teerkennung und latenzfreie lokale Steuerung ohne Cloud-AbhÃ¤ngigkeit.
500+ Komponenten
Die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Hunderte von Sensoren, Displays, LED-Controllern und Aktoren bedeutet, dass fast jede Hardware sofort integriert werden kann.
Echtzeit-Protokollierung
Streamen Sie Live-GerÃ¤teprotokolle direkt im Web-Dashboard fÃ¼r schnelle Fehlerbehebung und Ãœberwachung von Sensorwerten wÃ¤hrend der Entwicklung.
Warum ESPHome auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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