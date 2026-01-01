Galaxy ist eine Open-Source-Webplattform, die es Forschern ermöglicht, datenintensive biomedizinische Analysen durchzuführen, zu teilen und zu reproduzieren, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Von Tausenden von Laboren weltweit genutzt, fasst es Tausende von Kommandozeilen-Tools hinter einer einheitlichen Browser-Oberfläche zusammen, sodass Wissenschaftler komplexe Bioinformatik-Pipelines erstellen, jeden Parameter verfolgen und Monate später genau dieselbe Analyse erneut durchführen können.

Das Selbst-Hosting von Galaxy auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Sequenzierungsdaten, Patientenkohorten und unveröffentlichte Workflows vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne pro-Job-Gebühren und ohne Wartezeiten in einer Shared-Server-Warteschlange. Diese Vorlage liefert einen einzigen All-in-One-Container mit Galaxy, PostgreSQL und Nginx, vorkonfiguriert für eine sofortige Single-Tenant-Bereitstellung.