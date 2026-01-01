Vitess in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenbank-Clustering-System zur horizontalen MySQL-Skalierung mit automatisiertem Sharding, Connection Pooling und Query Routing.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Vitess erstellen kÃ¶nnen
Vitess ist ein Open-Source-Datenbank-Clustering-System, das entwickelt wurde, um MySQL horizontal zu skalieren. UrsprÃ¼nglich von YouTube entwickelt, um Milliarden von Abfragen pro Tag zu verarbeiten, bietet es automatisiertes Sharding, intelligentes Abfrage-Routing und Verbindungspooling auf Standard-MySQL-Instanzen, ohne dass Ã„nderungen auf Anwendungsebene erforderlich sind.
Das Selbst-Hosting von Vitess auf einem VPS bietet Ihnen eine Datenbank-Skalierungsinfrastruktur auf YouTube-Niveau fÃ¼r Anwendungen mit hohem Datenverkehr. Es handhabt Verbindungsmultiplexing, um die Datenbanklast zu reduzieren, unterstÃ¼tzt Online-SchemaÃ¤nderungen ohne Ausfallzeiten und bietet eine vereinheitlichte Abfrageschnittstelle Ã¼ber mehrere Shards hinweg, die Ihrer Anwendung als einzelne Datenbank erscheint.
Hauptmerkmale von Vitess
Horizontales Sharding
Verteilen Sie Daten automatisch auf mehrere MySQL-Instanzen, um die SchreibkapazitÃ¤t Ã¼ber das hinaus zu skalieren, was ein einzelner Server bewÃ¤ltigen kann.
Verbindungspooling
Vitess bÃ¼ndelt Tausende von Anwendungsverbindungen in einem kleinen Pool von MySQL-Verbindungen, wodurch die Last des Datenbankservers drastisch reduziert wird.
Online-SchemaÃ¤nderungen
Ã„ndern Sie Tabellenschemata auf groÃŸen DatensÃ¤tzen ohne Sperren oder Ausfallzeiten mithilfe der verwalteten Online-DDL-AusfÃ¼hrung von Vitess.
Abfrage-Routing
Abfragen werden basierend auf dem Sharding-SchlÃ¼ssel automatisch an den richtigen Shard weitergeleitet, transparent fÃ¼r die Anwendungsschicht.
MySQL-kompatibel
Anwendungen verbinden sich mit Vitess Ã¼ber Standard-MySQL-Treiber und -Protokolle, ohne dass CodeÃ¤nderungen erforderlich sind.
Warum Vitess auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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