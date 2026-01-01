Vitess ist ein Open-Source-Datenbank-Clustering-System, das entwickelt wurde, um MySQL horizontal zu skalieren. UrsprÃ¼nglich von YouTube entwickelt, um Milliarden von Abfragen pro Tag zu verarbeiten, bietet es automatisiertes Sharding, intelligentes Abfrage-Routing und Verbindungspooling auf Standard-MySQL-Instanzen, ohne dass Ã„nderungen auf Anwendungsebene erforderlich sind.

Das Selbst-Hosting von Vitess auf einem VPS bietet Ihnen eine Datenbank-Skalierungsinfrastruktur auf YouTube-Niveau fÃ¼r Anwendungen mit hohem Datenverkehr. Es handhabt Verbindungsmultiplexing, um die Datenbanklast zu reduzieren, unterstÃ¼tzt Online-SchemaÃ¤nderungen ohne Ausfallzeiten und bietet eine vereinheitlichte Abfrageschnittstelle Ã¼ber mehrere Shards hinweg, die Ihrer Anwendung als einzelne Datenbank erscheint.