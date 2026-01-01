Checkmk mit einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Umfassende Infrastrukturüberwachung mit Auto-Discovery, agentenlosen Prüfungen, Dashboards und Alarmierung für Server, Netzwerke und Cloud-Workloads.
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Was Sie damit bauen können Checkmk
Checkmk ist eine umfassende Infrastruktur- und Anwendungsüberwachungsplattform, die Nagios-kompatible Plugins mit einer modernen Weboberfläche, automatischer Dienst-Erkennung und integrierten Dashboards kombiniert. Die Community Edition (ehemals Raw Edition) ist vollständig Open Source und umfasst die komplette Überwachungs-Engine, Agenten-Empfänger, Benachrichtigungs-Routing und Berichtsfunktionen, die von Zehntausenden von Organisationen genutzt werden, um Server, Switches, Virtualisierungshosts und Cloud-Workloads zentral zu überwachen.
Das Selbst-Hosting von Checkmk auf Ihrem VPS hält alle Anmeldeinformationen, Hostnamen und Metriken innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Die automatische Erkennung scannt Hosts bei der ersten Registrierung und schlägt die richtigen Dienstprüfungen für das gefundene Betriebssystem und die Software vor, wodurch die Einrichtungszeit im Vergleich zur manuellen Konfiguration jeder Metrik drastisch reduziert wird.
Hauptmerkmale von Checkmk
Automatische Erkennung von Diensten
Fügen Sie einen Host hinzu, und Checkmk inspiziert ihn auf Betriebssystem, Dienste, Dateisysteme, Netzwerkschnittstellen und Software und schlägt automatisch die richtigen Überwachungsprüfungen vor.
Agenten- und agentenlose Prüfungen
Überwachen Sie Server über schlanke Agenten unter Linux, Windows und Unix, oder verwenden Sie SNMP, IPMI, REST-APIs und Dutzende von Integrationen für Switches, Hypervisoren und Cloud-Dienste.
Dashboards und Berichte
Vorgefertigte Ansichten umfassen Host-Übersicht, Problemstatus, Leistungsdiagramme und SLA-Berichterstattung, mit einem grafischen Editor für benutzerdefinierte Dashboards und Benachrichtigungen.
Smarte Benachrichtigungen
Benachrichtigungs-Routing mit Eskalationsregeln, zeitfensterbasierten Ruhezeiten, Mehrkanalzustellung und anpassbaren Vorlagen pro Hostgruppe und Team.
Verteilte Überwachung
Skalierung auf mehrere Standorte mit zentraler Verwaltung, entfernten Satelliten-Servern und synchronisierter Konfigurationsreplikation über geografische Regionen hinweg.
Warum Checkmk auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.