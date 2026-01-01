Checkmk ist eine umfassende Infrastruktur- und Anwendungsüberwachungsplattform, die Nagios-kompatible Plugins mit einer modernen Weboberfläche, automatischer Dienst-Erkennung und integrierten Dashboards kombiniert. Die Community Edition (ehemals Raw Edition) ist vollständig Open Source und umfasst die komplette Überwachungs-Engine, Agenten-Empfänger, Benachrichtigungs-Routing und Berichtsfunktionen, die von Zehntausenden von Organisationen genutzt werden, um Server, Switches, Virtualisierungshosts und Cloud-Workloads zentral zu überwachen.

Das Selbst-Hosting von Checkmk auf Ihrem VPS hält alle Anmeldeinformationen, Hostnamen und Metriken innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Die automatische Erkennung scannt Hosts bei der ersten Registrierung und schlägt die richtigen Dienstprüfungen für das gefundene Betriebssystem und die Software vor, wodurch die Einrichtungszeit im Vergleich zur manuellen Konfiguration jeder Metrik drastisch reduziert wird.