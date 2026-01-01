Fleet ist eine Open-Source-Geräteverwaltungsplattform, die auf osquery basiert und Sicherheits- und IT-Teams Echtzeit-SQL-ähnlichen Zugriff auf jeden registrierten Endpunkt ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen MDM- oder Agenten-basierten Tools kann Fleet Fragen zum Gerätestatus – installierte Software, laufende Prozesse, offene Netzwerkverbindungen, angemeldete Benutzer – sofort über ein Web-Dashboard oder eine API beantworten, anstatt auf geplante Erfassungsfenster zu warten.

Das Selbst-Hosting von Fleet auf Ihrem eigenen VPS hält alle Endpunkt-Telemetriedaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne gerätebezogene Gebühren und ohne Datenversand an externe SaaS-Dienste. Eine einzige Fleet-Instanz kann Hunderte bis Tausende von Geräten unter macOS, Windows, Linux und ChromeOS über eine einzige, einheitliche Oberfläche verwalten.