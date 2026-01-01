Restreamer ist ein Open-Source-Live-Streaming-Server, der von datarhei entwickelt wurde und Streaming-Funktionen auf Unternehmensniveau über eine zugängliche Weboberfläche bereitstellt. Er nimmt Videos von Webcams, IP-Kameras und Live-Feeds auf, konvertiert zwischen RTMP-, HLS-, SRT- und WebRTC-Protokollen und verteilt sie gleichzeitig von einer einzigen Quelle an mehrere Plattformen – YouTube, Twitch, Facebook Live oder jedes benutzerdefinierte RTMP-Ziel.

Das Selbst-Hosting von Restreamer eliminiert die monatlichen Gebühren kommerzieller Multi-Streaming-Dienste und hält Video-Feeds vollständig von Drittanbieter-Plattformen fern, was für vertrauliche Übertragungen wie interne Schulungen, private Veranstaltungen oder Vorab-Ankündigungen wichtig ist. Dedizierte VPS-Bandbreite gewährleistet stabile Bitraten und eine konsistente Stream-Qualität, die gemeinsam genutzte Hosting-Umgebungen nicht garantieren können.