Downtify ist eine selbst gehostete Musik-Download-Anwendung, die Spotifys umfangreiche Metadaten mit der Audiobibliothek von YouTube verbindet. Fügen Sie einen beliebigen Spotify-Link ein – einen einzelnen Titel, ein Album oder eine ganze Wiedergabeliste – und Downtify ruft das Audio ab und reichert die resultierende Datei automatisch mit Albumcover, Künstlerinformationen, Titelnummern, Liedtexten und Genre-Tags an.

Die Weboberfläche ist bewusst minimalistisch gehalten: Geben Sie eine URL ein, erhalten Sie eine vollständig getaggte Audiodatei. Heruntergeladene Dateien werden in einem persistenten Volume gespeichert, was die Integration der Sammlung in jeden Medienbibliotheksmanager erleichtert. Desktop-Benachrichtigungen informieren Sie, wenn große Downloads abgeschlossen sind. Self-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Musikbibliothek, ohne auf Streaming-Verfügbarkeit oder Gebühren pro Stream angewiesen zu sein.