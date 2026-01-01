SolidInvoice ist eine Open-Source-Rechnungsanwendung, die auf dem Symfony-Framework basiert und für Freiberufler, Berater und kleine Unternehmen entwickelt wurde, die ein übersichtliches, fokussiertes Abrechnungstool ohne monatliche SaaS-Gebühren benötigen. Es deckt den gesamten Workflow vom Angebot bis zur Zahlung ab: Kunden und Kontakte verwalten, Angebote versenden, die in Rechnungen umgewandelt werden können, Zahlungen verfolgen und Steuern sowie Währungen an Ihre Gerichtsbarkeit anpassen.

Das Selbst-Hosting von SolidInvoice auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafür, dass Kundendaten, Rechnungsverlauf und Zahlungsdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben – keine Pro-Benutzer-Preise, keine Pro-Rechnung-Gebühren und kein Zugriff Dritter auf sensible Finanzinformationen. Ein Erststart-Assistent führt Sie durch die Datenbankeinrichtung und die Erstellung des anfänglichen Administratorkontos, und der gebündelte MySQL-Dienst speichert alle Transaktionsdaten ab der ersten Bereitstellung hinter Traefik-verwaltetem HTTPS.