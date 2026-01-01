Installieren Sie SolidInvoice mit einer Ein-Klick-Installation.
Open-Source Symfony-basierte Rechnungsanwendung für Freiberufler und kleine Unternehmen zur Verwaltung von Kunden, Angeboten und Zahlungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SolidInvoice erstellen können
SolidInvoice ist eine Open-Source-Rechnungsanwendung, die auf dem Symfony-Framework basiert und für Freiberufler, Berater und kleine Unternehmen entwickelt wurde, die ein übersichtliches, fokussiertes Abrechnungstool ohne monatliche SaaS-Gebühren benötigen. Es deckt den gesamten Workflow vom Angebot bis zur Zahlung ab: Kunden und Kontakte verwalten, Angebote versenden, die in Rechnungen umgewandelt werden können, Zahlungen verfolgen und Steuern sowie Währungen an Ihre Gerichtsbarkeit anpassen.
Das Selbst-Hosting von SolidInvoice auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafür, dass Kundendaten, Rechnungsverlauf und Zahlungsdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben – keine Pro-Benutzer-Preise, keine Pro-Rechnung-Gebühren und kein Zugriff Dritter auf sensible Finanzinformationen. Ein Erststart-Assistent führt Sie durch die Datenbankeinrichtung und die Erstellung des anfänglichen Administratorkontos, und der gebündelte MySQL-Dienst speichert alle Transaktionsdaten ab der ersten Bereitstellung hinter Traefik-verwaltetem HTTPS.
Hauptmerkmale von SolidInvoice
Angebote und Rechnungen
Erstellen Sie professionelle Offerten, die mit einem Klick in Rechnungen umgewandelt werden können, wodurch doppelte Dateneingaben im gesamten Verkaufs- und Abrechnungsprozess entfallen.
Kundenverwaltung
Verfolgen Sie Kunden, Kontakte und Kreditguthaben in einem zentralen Verzeichnis mit kundenbezogener Rechnungshistorie und offenen Salden.
Wiederkehrende Rechnungen
Planen Sie wiederkehrende Rechnungen für Vertragskunden und Abonnementabrechnungen, mit automatischer Generierung im von Ihnen definierten Zyklus.
Zahlungsverfolgung
Teil- und Vollzahlungen für Rechnungen erfassen, mit integrierter Unterstützung für erweiterbare Zahlungs-Gateways wie Stripe und PayPal.
Mehrwährung und Steuern
Stellen Sie internationalen Kunden in deren Landeswährung Rechnungen aus und konfigurieren Sie mehrere Steuersätze, um Mehrwertsteuer, GST und regionale Steuerstrukturen zu berücksichtigen.
Basiert auf Symfony
Angetrieben vom ausgereiften Symfony PHP-Framework, das eine stabile, erweiterbare Grundlage mit einer langjährigen Wartungshistorie bietet.
Warum SolidInvoice auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.