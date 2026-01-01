Workout Cool mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Fitness-Coaching-Plattform zum Erstellen von Trainingsplänen, Verfolgen des Fortschritts und Verwalten einer persönlichen Übungsbibliothek.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Workout Cool
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Workout Cool erstellen können
Workout Cool ist eine selbst gehostete Fitness-Coaching-Plattform, die eine umfassende Übungsdatenbank, einen strukturierten Trainingsplan-Ersteller und eine Sitzungsverfolgung bietet – alles auf Ihrem eigenen Server laufend, ohne Abonnementgebühren oder Datenweitergabe an Dritte. Benutzer können Übungen mit instruktiven Videodemonstrationen durchsuchen, benutzerdefinierte Trainingsprogramme erstellen, die nach Muskelgruppen oder Trainingszielen organisiert sind, und Trainingseinheiten protokollieren, um die Leistung im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Im Gegensatz zu gehosteten Fitness-Apps, die historische Daten hinter Abonnements verbergen, speichert Workout Cool die gesamte Trainingshistorie in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Die Plattform unterstützt E-Mail- und Passwort-Authentifizierung neben optionalem Google OAuth, und die eingebettete Übungsbibliothek kann beim ersten Start mit Beispieldaten vorab gefüllt werden.
Hauptmerkmale von Workout Cool
Übungsbibliothek
Durchsuchen Sie eine umfassende Übungsdatenbank mit Anleitungsvideos, organisiert nach Muskelgruppe, Ausrüstung und Trainingsart.
Trainingsplan-Ersteller
Erstellen Sie strukturierte mehrtägige Trainingsprogramme mit individueller Übungsauswahl, Sätzen, Wiederholungen und Ruhezeiten für jedes Fitnessziel.
Sitzungsprotokollierung
Zeichne jede Trainingseinheit mit tatsächlichen Leistungsdaten auf, damit du Gewichtsprogression und Volumen im Laufe der Zeit verfolgen kannst.
Fortschrittsverfolgung
Visualisieren Sie Kraftzuwächse und Trainingskonsistenz mit Diagrammen, die Leistungstrends über Trainingseinheiten und Trainingsprogramme hinweg darstellen.
Muskelgruppenfilterung
Filtern und entdecken Sie Übungen nach gezielter Muskelgruppe, um ausgewogene Programme zu erstellen, die jeden Teil des Körpers abdecken.
Warum Workout Cool auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.