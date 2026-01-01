Workout Cool ist eine selbst gehostete Fitness-Coaching-Plattform, die eine umfassende Übungsdatenbank, einen strukturierten Trainingsplan-Ersteller und eine Sitzungsverfolgung bietet – alles auf Ihrem eigenen Server laufend, ohne Abonnementgebühren oder Datenweitergabe an Dritte. Benutzer können Übungen mit instruktiven Videodemonstrationen durchsuchen, benutzerdefinierte Trainingsprogramme erstellen, die nach Muskelgruppen oder Trainingszielen organisiert sind, und Trainingseinheiten protokollieren, um die Leistung im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Im Gegensatz zu gehosteten Fitness-Apps, die historische Daten hinter Abonnements verbergen, speichert Workout Cool die gesamte Trainingshistorie in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Die Plattform unterstützt E-Mail- und Passwort-Authentifizierung neben optionalem Google OAuth, und die eingebettete Übungsbibliothek kann beim ersten Start mit Beispieldaten vorab gefüllt werden.