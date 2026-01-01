ChronoFrame als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Fotogalerie mit automatischer EXIF-Analyse, Reverse-Geocoding und einer interaktiven Erkundungskarte für Fotografen.
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Was Sie mit ChronoFrame erstellen können
ChronoFrame ist eine moderne Open-Source-Fotogalerie, die für Fotografen entwickelt wurde, die ein schönes, metadatenbewusstes Zuhause für ihre Arbeit wünschen, ohne sie einem Cloud-Dienst zu überlassen. Basierend auf Nuxt 4 mit einer schnellen Bildpipeline, parst es automatisch EXIF beim Hochladen, reverse-geocodiert Aufnahmeorte, generiert ThumbHash-Platzhalter für sofortiges Laden und unterstützt Live- und Bewegungsfotos neben JPEG, PNG und HEIC/HEIF.
Der Betrieb von ChronoFrame auf Ihrem VPS hält hochauflösende Originale, GPS-Koordinaten und den Anzeigeverlauf unter Ihrer Kontrolle – kein Abonnement, keine Beschränkungen pro Foto, kein Scannen durch Dritte. Fotos können auf einer lokalen Festplatte oder in jedem S3-kompatiblen Bucket gespeichert werden, und die enthaltene Erkundungskarte verwandelt jede Reise in eine durchsuchbare Zeitleiste, wo jeder Rahmen aufgenommen wurde.
Hauptmerkmale von ChronoFrame
Interaktive Erkundungskarte
Jedes geotaggte Foto erscheint auf einer interaktiven MapLibre-Karte, sodass Sie Ihre Bibliothek nach Standort durchsuchen können, anstatt durch endlose Zeitleisten zu scrollen.
Automatische EXIF-Analyse
Aufnahmezeitpunkt, Kameragehäuse, Objektiv, Brennweite, Blende und GPS-Koordinaten werden beim Hochladen extrahiert und für schnelles Filtern und Suchen indiziert.
Rückwärts-Geokodierung
GPS-Koordinaten werden über Nominatim oder Mapbox in menschenlesbare Ortsnamen aufgelöst, sodass jedes Foto automatisch mit Stadt und Land beschriftet wird.
Live-Fotos und Bewegte Fotos
Native Unterstützung für iPhone Live Photos und Android Motion Photos bewahrt das kurze Video zusammen mit dem Standbild, sodass Erinnerungen so wiedergegeben werden, wie sie aufgenommen wurden.
Flexible Speicher-Backends
Speichern Sie Originale auf der lokalen Festplatte, jedem S3-kompatiblen Objektspeicher oder OpenList – wechseln Sie Backends, ohne die Galerie-URL zu ändern oder Metadaten zu verlieren.
Warum ChronoFrame auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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