OxiCloud ist eine Open-Source-Cloud-Speicherplattform, die in Rust geschrieben wurde und als schnelle und ressourcenschonende Alternative zu Nextcloud und OwnCloud konzipiert ist. Es bietet Dateiupload, -download, Ordnerverwaltung, Freigabe, Suche, Papierkorb und einen integrierten Musikplayer â€“ alles selbst gehostet mit einem PostgreSQL-Backend. Die Rust-Laufzeitumgebung hÃ¤lt den Leerlaufspeicher weit unter 100 MB, was es auf VPS-PlÃ¤nen praktikabel macht, wo ein PHP-basierter Stack zu schwerfÃ¤llig wÃ¤re.

Das Selbst-Hosting von OxiCloud legt den gesamten Dateispeicher auf eine von Ihnen kontrollierte Infrastruktur, ohne Quoten, ohne AbonnementgebÃ¼hren und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Dateien. Eine optionale Nextcloud-KompatibilitÃ¤tsschicht ermÃ¶glicht es bestehenden Nextcloud-Desktop- und mobilen Clients, sich ohne Neukonfiguration zu verbinden.