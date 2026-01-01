OxiCloud mit nur einem Klick installieren.
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter Cloud-Speicher, der in Rust entwickelt wurde und mit Nextcloud Desktop- und mobilen Clients kompatibel ist.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OxiCloud erstellen kÃ¶nnen
OxiCloud ist eine Open-Source-Cloud-Speicherplattform, die in Rust geschrieben wurde und als schnelle und ressourcenschonende Alternative zu Nextcloud und OwnCloud konzipiert ist. Es bietet Dateiupload, -download, Ordnerverwaltung, Freigabe, Suche, Papierkorb und einen integrierten Musikplayer â€“ alles selbst gehostet mit einem PostgreSQL-Backend. Die Rust-Laufzeitumgebung hÃ¤lt den Leerlaufspeicher weit unter 100 MB, was es auf VPS-PlÃ¤nen praktikabel macht, wo ein PHP-basierter Stack zu schwerfÃ¤llig wÃ¤re.
Das Selbst-Hosting von OxiCloud legt den gesamten Dateispeicher auf eine von Ihnen kontrollierte Infrastruktur, ohne Quoten, ohne AbonnementgebÃ¼hren und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Dateien. Eine optionale Nextcloud-KompatibilitÃ¤tsschicht ermÃ¶glicht es bestehenden Nextcloud-Desktop- und mobilen Clients, sich ohne Neukonfiguration zu verbinden.
Hauptmerkmale von OxiCloud
Nextcloud Client-Support
Eine optionale Nextcloud-KompatibilitÃ¤tsschicht ermÃ¶glicht es bestehenden Nextcloud-Desktop- und mobilen Synchronisations-Clients, sich mit OxiCloud zu verbinden, ohne sie neu installieren oder neu konfigurieren zu mÃ¼ssen.
Geringer Speicherbedarf
Die Rust + mimalloc Laufzeitumgebung verbraucht im Leerlauf unter 100 MB, wodurch OxiCloud auf kleinen VPS-PlÃ¤nen praktikabel wird, wo PHP-basierte Cloud-Speicher-Stacks den verfÃ¼gbaren RAM erschÃ¶pfen wÃ¼rden.
Dateifreigabelinks
Erstellen Sie Ã¶ffentliche Freigabelinks fÃ¼r Dateien und Ordner, damit externe EmpfÃ¤nger Inhalte herunterladen kÃ¶nnen, ohne ein Konto auf Ihrem Server erstellen zu mÃ¼ssen.
Papierkorb und Wiederherstellung
GelÃ¶schte Dateien werden in den Papierkorb verschoben, anstatt sofort entfernt zu werden, wodurch Sie ein Wiederherstellungsfenster vor der endgÃ¼ltigen LÃ¶schung erhalten.
Integrierter Musik-Player
Streamen Sie Audiodateien direkt aus dem Browser mit Playlist-UnterstÃ¼tzung und Titel-Metadaten â€“ kein separater Medienserver oder Plugin erforderlich.
Warum OxiCloud auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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