Haven ist eine quelloffene persönliche Blogging-Anwendung, basierend auf Ruby on Rails, für Autoren, die einen privaten Raum zum Teilen mit Freunden und Familie wünschen, anstatt mit dem öffentlichen Internet. Es gibt keine Selbstregistrierung, keine Werbung, keine Tracker und keinen algorithmischen Feed – nur die Personen, für die Sie Konten erstellen, können Ihre Beiträge lesen.

Das Selbst-Hosting von Haven auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Tagebucheinträge, Fotos und Abonnentenliste vollständig unter Ihrer Kontrolle, mit einem Markdown-Editor, einem integrierten RSS-Reader und einer Bildskalierung, die für das Lesen mit geringer Bandbreite optimiert ist.