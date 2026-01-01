Onyx ist eine Open-Source-KI-Plattform, die eine funktionsreiche Chat-OberflÃ¤che mit einer Unternehmenssuche Ã¼ber die Dokumente und Anwendungen Ihres Teams hinweg kombiniert. Sie funktioniert mit jedem groÃŸen LLM-Anbieter â€“ OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex und jedem selbst gehosteten Modell, das Ã¼ber Ollama oder vLLM verfÃ¼gbar gemacht wird â€“ sodass Sie frei das Modell wÃ¤hlen kÃ¶nnen, das zu jeder Aufgabe passt, ohne Ihren Stack neu schreiben zu mÃ¼ssen.

Das Selbst-Hosting von Onyx auf Ihrem VPS hÃ¤lt Chat-Transkripte, indizierte Dokumente und Connector-Anmeldeinformationen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Ãœber vierzig Konnektoren ziehen Daten von Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira und mehr in einen vereinheitlichten Suchindex, sodass Antworten die Originale zitieren, anstatt sensible Kontexte an Drittanbieter-SaaS weiterzugeben.