Onyx als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-KI-Chat- und Unternehmenssuchplattform, die jedes LLM mit dem Wissen Ihres Teams verbindet.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Onyx
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Onyx erstellen kÃ¶nnen
Onyx ist eine Open-Source-KI-Plattform, die eine funktionsreiche Chat-OberflÃ¤che mit einer Unternehmenssuche Ã¼ber die Dokumente und Anwendungen Ihres Teams hinweg kombiniert. Sie funktioniert mit jedem groÃŸen LLM-Anbieter â€“ OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex und jedem selbst gehosteten Modell, das Ã¼ber Ollama oder vLLM verfÃ¼gbar gemacht wird â€“ sodass Sie frei das Modell wÃ¤hlen kÃ¶nnen, das zu jeder Aufgabe passt, ohne Ihren Stack neu schreiben zu mÃ¼ssen.
Das Selbst-Hosting von Onyx auf Ihrem VPS hÃ¤lt Chat-Transkripte, indizierte Dokumente und Connector-Anmeldeinformationen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Ãœber vierzig Konnektoren ziehen Daten von Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira und mehr in einen vereinheitlichten Suchindex, sodass Antworten die Originale zitieren, anstatt sensible Kontexte an Drittanbieter-SaaS weiterzugeben.
Hauptmerkmale von Onyx
Funktioniert mit jedem LLM
Verwenden Sie Ihre eigenen API-SchlÃ¼ssel fÃ¼r OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt, einschlieÃŸlich lokaler Ollama- und vLLM-Bereitstellungen.
Vierzig plus Steckverbinder
Indizieren Sie Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk und viele mehr, damit Chat-Antworten Ihr echtes Teamwissen zitieren.
KI-Agenten und Assistenten
Erstellen Sie benutzerdefinierte Assistenten mit maÃŸgeschneiderten Prompts, Konnektor-Scopes und Tools, damit jedes Team eine KI erhÃ¤lt, die auf seinen Workflow zugeschnitten ist.
Quellenangaben und BegrÃ¼ndung
Jede Antwort verweist auf das Quelldokument, damit Benutzer Behauptungen Ã¼berprÃ¼fen und Antworten vertrauen kÃ¶nnen, anstatt Halluzinationen zu erraten.
Rollenbasierte Berechtigungen
Dokumentenbasierte Zugriffskontrolle erbt Berechtigungen des Quellsystems, sodass Benutzer nur das sehen, was sie bereits lesen dÃ¼rfen.
Selbst gehosteter Datenschutz
Chats, Vektoren und Quelldokumente bleiben auf Ihrem VPS â€” nichts wird an Onyx-Server gesendet und Sie behalten die volle Kontrolle Ã¼ber den Modell- und Konnektor-Traffic.
Warum Onyx auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.