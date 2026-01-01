R2R mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Produktionsreifes RAG-Framework mit hybrider Suche, Wissensgraphen und einer agentenbasierten Retrieval-API fÃ¼r KI-Anwendungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit R2R erstellen kÃ¶nnen
R2R ist ein Open-Source-Framework fÃ¼r Retrieval-Augmented Generation, das von Grund auf fÃ¼r den Produktionseinsatz entwickelt wurde. Es kombiniert hybride semantische und Keyword-Suche mit reziproker Rangfusion, automatischer Wissensgraphen-Konstruktion, multimodaler Dokumentenaufnahme und einer agentenbasierten Retrieval-API, die es groÃŸen Sprachmodellen ermÃ¶glicht, die Suche als Teil ihrer Denkprozesse zu orchestrieren.
Das Selbst-Hosting von R2R auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Dokumente, Vektorindizes und den Konversationsverlauf unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, ohne GebÃ¼hren pro Abfrage und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Wissensdatenbank. Diese Bereitstellung kombiniert die R2R-API mit dem offiziellen Dashboard und einem PostgreSQL- sowie pgvector-Speicher, wodurch Sie einen vollstÃ¤ndigen RAG-Stack erhalten, den Sie mit jedem LLM-Anbieter erweitern kÃ¶nnen.
Hauptmerkmale von R2R
Hybridsuche
Kombinieren Sie VektorÃ¤hnlichkeit und Volltext-SchlÃ¼sselwortsuche mit reziproker Rangfusion, um den relevantesten Kontext fÃ¼r jede Abfrage zu liefern.
Wissensgraphen
Die automatische Extraktion von EntitÃ¤ten und Beziehungen erstellt neben Vektoren einen Graphenindex, was eine dokumentenÃ¼bergreifende Schlussfolgerung ermÃ¶glicht, die ein flaches Retrieval nicht leisten kann.
Multimodale Aufnahme
Parsen Sie PDFs, Word-Dokumente, Tabellenkalkulationen, Bilder und Audio in einen vereinheitlichten Index, ohne fÃ¼r jedes Format benutzerdefinierten Ingestionscode schreiben zu mÃ¼ssen.
Agentenbasiertes RAG
Argumentationsagenten rufen iterativ Antworten ab, bewerten sie und verfeinern sie â€“ wodurch qualitativ hochwertigere Antworten entstehen als bei Single-Shot-RAG-Pipelines.
Multi-Provider-LLMs
Verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama und Ã¼ber 20 weitere LLM-Anbieter Ã¼ber eine einzige Konfiguration â€” kein Re-Indizieren erforderlich.
REST API und SDKs
Eine vollstÃ¤ndige REST-API sowie offizielle Python- und JavaScript-SDKs ermÃ¶glichen es Ihnen, die R2R-Abfrage in benutzerdefinierte Anwendungen und automatisierte Pipelines einzubetten.
Warum R2R auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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