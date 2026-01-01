R2R ist ein Open-Source-Framework fÃ¼r Retrieval-Augmented Generation, das von Grund auf fÃ¼r den Produktionseinsatz entwickelt wurde. Es kombiniert hybride semantische und Keyword-Suche mit reziproker Rangfusion, automatischer Wissensgraphen-Konstruktion, multimodaler Dokumentenaufnahme und einer agentenbasierten Retrieval-API, die es groÃŸen Sprachmodellen ermÃ¶glicht, die Suche als Teil ihrer Denkprozesse zu orchestrieren.

Das Selbst-Hosting von R2R auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Dokumente, Vektorindizes und den Konversationsverlauf unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, ohne GebÃ¼hren pro Abfrage und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Wissensdatenbank. Diese Bereitstellung kombiniert die R2R-API mit dem offiziellen Dashboard und einem PostgreSQL- sowie pgvector-Speicher, wodurch Sie einen vollstÃ¤ndigen RAG-Stack erhalten, den Sie mit jedem LLM-Anbieter erweitern kÃ¶nnen.