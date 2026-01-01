Homebox als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes Heiminventarsystem zum Verfolgen, Organisieren und Verwalten Ihrer persönlichen Gegenstände mit vollständiger Privatsphäre.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Homebox erstellen können
Homebox ist ein Inventar- und Organisationssystem, das speziell für Heimanwender entwickelt wurde, die Struktur in ihre persönlichen Gegenstände bringen möchten. Es ermöglicht Ihnen, Gegenstände mit Fotos, benutzerdefinierten Feldern und Standort-Tags zu katalogisieren, während Garantien, Kaufdaten und Werte für die Versicherungsdokumentation verfolgt werden. Die QR-Code-Kennzeichnung erleichtert das Identifizieren und Auffinden von Gegenständen in verschiedenen Räumen oder Lagerbereichen.
Wenn Sie Homebox auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben sensible Inventardaten – einschliesslich Details zu wertvollen Besitztümern und der Kaufhistorie – vollständig privat, ohne Abonnementgebühren, ohne Speicherbegrenzungen und ohne das Risiko, dass ein Drittanbieterdienst Ihren Datenzugriff einstellt.
Hauptmerkmale von Homebox
QR-Code-Beschriftung
QR-Codes generieren und scannen zur schnellen Artikelidentifikation, wodurch die Suchzeit in großen Sammlungen und Lagerbereichen reduziert wird.
Garantieverfolgung
Erfassen Sie Kaufdaten, Garantien und Belege mit Ablaufwarnungen, damit Sie keine Antragsfrist verpassen.
Standortbasierte Organisation
Weisen Sie Gegenstände bestimmten Räumen oder Lagerbereichen zu und suchen Sie nach Standort, um alles sofort zu finden.
Wert- und Versicherungsverfolgung
Gegenstandswerte protokollieren und Berichte für die Dokumentation der Hausratversicherung und die Berechnung des Nettovermögens erstellen.
Mehrbenutzerhaushalte
Teilen Sie Ihr Inventar mit Familienmitgliedern und weisen Sie Berechtigungen zu, um Haushaltsgegenstände gemeinsam zu verwalten.
Warum Homebox auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.