Homebox ist ein Inventar- und Organisationssystem, das speziell für Heimanwender entwickelt wurde, die Struktur in ihre persönlichen Gegenstände bringen möchten. Es ermöglicht Ihnen, Gegenstände mit Fotos, benutzerdefinierten Feldern und Standort-Tags zu katalogisieren, während Garantien, Kaufdaten und Werte für die Versicherungsdokumentation verfolgt werden. Die QR-Code-Kennzeichnung erleichtert das Identifizieren und Auffinden von Gegenständen in verschiedenen Räumen oder Lagerbereichen.

Wenn Sie Homebox auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben sensible Inventardaten – einschliesslich Details zu wertvollen Besitztümern und der Kaufhistorie – vollständig privat, ohne Abonnementgebühren, ohne Speicherbegrenzungen und ohne das Risiko, dass ein Drittanbieterdienst Ihren Datenzugriff einstellt.