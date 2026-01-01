jfa-go mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Einladungsbasierte Benutzerverwaltung fÃ¼r Jellyfin mit Profilen, PasswortzurÃ¼cksetzungen und Mehrkanal-Benachrichtigungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit jfa-go erstellen kÃ¶nnen
jfa-go ist eine selbst gehostete Benutzerverwaltungs-ErgÃ¤nzung fÃ¼r Jellyfin (mit sekundÃ¤rer Emby-UnterstÃ¼tzung), die die manuelle Kontoerstellung durch teilbare Einladungslinks ersetzt. Jede Einladung kann ein Jellyfin-Profil anwenden, das den Bibliothekszugriff, Transkodierungslimits und andere Servereinstellungen steuert, wÃ¤hrend Optionen fÃ¼r Nutzungsobergrenzen, Ablaufdaten, Passwortregeln und CAPTCHA Administratoren eine strenge Kontrolle darÃ¼ber geben, wer sich anmeldet und wie.
Das Selbst-Hosten von jfa-go neben Jellyfin reduziert den Aufwand bei der Aufnahme von Familie, Freunden oder zahlenden UnterstÃ¼tzern, fÃ¼gt Passwort-Reset-Workflows hinzu, die mit Jellyfins nativer â€žPasswort vergessenâ€œ-Funktion funktionieren, und verbindet Benutzerbenachrichtigungen mit Discord, Telegram, Matrix und E-Mail, ohne Daten an Drittanbieterdienste weiterzugeben.
Hauptmerkmale von jfa-go
Einladungsbasierte Registrierung
Erstellen Sie teilbare Einladungslinks mit Nutzungslimits, Ablaufdaten und Jellyfin-Profilen pro Link, damit jeder Gast automatisch den richtigen Zugriff erhÃ¤lt.
Self-Service-PasswortzurÃ¼cksetzung
Verwenden Sie den 'Passwort vergessen'-Prozess von Jellyfin oder stellen Sie eine 'Mein Konto'-Seite bereit, damit Benutzer Anmeldedaten zurÃ¼cksetzen kÃ¶nnen, ohne einen Administrator kontaktieren zu mÃ¼ssen.
Mehrkanal-Benachrichtigungen
Benutzer Ã¼ber Discord, Telegram, Matrix oder E-Mail fÃ¼r Ablaufwarnungen, AnkÃ¼ndigungen und Kontoereignisse kontaktieren, unter Verwendung von Markdown-Vorlagen.
Benutzer-Massenverwaltung
Alle Jellyfin-Konten in einem Dashboard anzeigen und Benutzer gesammelt aktivieren, deaktivieren, lÃ¶schen oder neu profilieren, anstatt einzeln vorzugehen.
Regeln fÃ¼r den Kontoablauf
Versehen Sie Einladungen mit einem zeitlich begrenzten Ablaufdatum, damit Test- oder kostenpflichtige Mitgliedschaften nach einem festgelegten Zeitraum automatisch deaktiviert oder gelÃ¶scht werden.
Ombi und Jellyseerr Synchronisierung
Halten Sie Benutzernamen, PasswÃ¶rter und Kontaktdaten zwischen jfa-go, Ombi und Jellyseerr synchronisiert, damit Anfragen dem richtigen Konto zugeordnet bleiben.
Warum jfa-go auf Hostinger ausfÃ¼hren?
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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