Radicale ist ein kleiner, einfacher, unkomplizierter CalDAV- (Kalender) und CardDAV- (Kontakt) Server, der in Python geschrieben ist. Er spricht die Standardprotokolle, die jedes moderne Betriebssystem nativ unterstützt – iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE – sodass Kalender und Kontakte ohne die Installation benutzerdefinierter Apps oder Browser-Erweiterungen mit Ihren Geräten synchronisiert werden.

Das Selbst-Hosten von Radicale auf Ihrem VPS hält jedes Ereignis, jede Adresse und jeden freigegebenen Kalender auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt sie einem Kalender-SaaS zu übergeben. Der Server speichert Sammlungen als einfache Dateien auf der Festplatte, benötigt keine Datenbank und läuft dank seines geringen Python-Fußabdrucks problemlos neben anderen Anwendungen.