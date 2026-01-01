Huginn mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Automatisierungsplattform zum Erstellen intelligenter Überwachungsagenten, die das Web überwachen und in Ihrem Auftrag agieren.
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Was Sie mit Huginn erstellen können
Huginn ist eine Open-Source-Automatisierungsplattform, mit der Sie Agenten erstellen können, um Websites zu überwachen, Datenänderungen zu verfolgen, Inhalte zu aggregieren und mehrstufige Workflows auszuführen – alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Stellen Sie es sich als ein selbst gehostetes IFTTT oder Zapier vor, ohne Ratenbegrenzungen und Abonnementgebühren. Agenten können Ereignisse überwachen, Daten zwischen Diensten transformieren und weiterleiten, Benachrichtigungen senden und komplexe Pipelines über eine visuelle Weboberfläche koordinieren.
Der Betrieb von Huginn auf Ihrem VPS bedeutet, dass Automatisierungs-Workflows rund um die Uhr zuverlässig ausgeführt werden, mit vollem Zugriff auf interne Systeme und private Datenquellen, die Cloud-basierte Automatisierungsdienste nicht erreichen können, während Ihre API-Schlüssel und Geschäftslogik vollständig unter Ihrer Kontrolle bleiben.
Hauptmerkmale von Huginn
Benutzerdefinierter Agent Builder
Erstellen Sie Überwachungs- und Automatisierungsagenten über eine visuelle Oberfläche, ohne Code zu schreiben, und verbinden Sie Webdienste und Datenquellen zu Workflows.
Website-Überwachung
Inhaltsänderungen auf jeder Website verfolgen und Aktionen auslösen, wenn Preise sinken, Nachrichten erscheinen oder bestimmte Schlüsselwörter erkannt werden.
Geplante Ausführung
Führen Sie Agenten nach cron-ähnlichen Zeitplänen aus oder lösen Sie sie durch Ereignisse aus, um sicherzustellen, dass zeitkritische Automatisierungen ihr Zeitfenster nie verpassen.
Datentransformation
Filtern, Parsen und Neuformatieren von Daten zwischen den Schritten mithilfe integrierter Transformations-Agenten, die JSON-, XML- und Regex-Muster verarbeiten.
Mehrbenutzerunterstützung
Rollenbasierte Berechtigungen ermöglichen es Teams, Automatisierungs-Workflows gemeinsam zu nutzen und daran zusammenzuarbeiten, ohne sensible Agenten-Anmeldeinformationen preiszugeben.
Warum Huginn auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.