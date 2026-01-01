Scada-LTS ist ein Java-basiertes, web-natives SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) System, das für Ingenieure entwickelt wurde, die Industrieanlagen von einem Browser aus überwachen und steuern müssen. Abgeleitet von der bewährten Mango Automation Codebasis, bietet es einen grafischen Ansichtseditor, historische Datenprotokollierung, Alarmmanagement, Skripting und integrierte Treiber für Modbus, SNMP, OPC und andere Industrieprotokolle – ohne proprietäre Lizenzen oder Gebühren pro Tag.

Das Selbst-Hosting von Scada-LTS auf Ihrem eigenen VPS hält Prozessdaten, Gerätezugangsdaten und Bedieneraktivitäten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, während Dashboards für Außendienstteams über standardmäßiges HTTPS zugänglich gemacht werden, ohne PLCs dem öffentlichen Internet auszusetzen.