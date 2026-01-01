Scada-LTS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Web-SCADA-System für industrielle Überwachung, Dashboards, Alarme und protokollbasierte Gerätesteuerung.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Scada-LTS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Scada-LTS erstellen können
Scada-LTS ist ein Java-basiertes, web-natives SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) System, das für Ingenieure entwickelt wurde, die Industrieanlagen von einem Browser aus überwachen und steuern müssen. Abgeleitet von der bewährten Mango Automation Codebasis, bietet es einen grafischen Ansichtseditor, historische Datenprotokollierung, Alarmmanagement, Skripting und integrierte Treiber für Modbus, SNMP, OPC und andere Industrieprotokolle – ohne proprietäre Lizenzen oder Gebühren pro Tag.
Das Selbst-Hosting von Scada-LTS auf Ihrem eigenen VPS hält Prozessdaten, Gerätezugangsdaten und Bedieneraktivitäten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, während Dashboards für Außendienstteams über standardmäßiges HTTPS zugänglich gemacht werden, ohne PLCs dem öffentlichen Internet auszusetzen.
Hauptmerkmale von Scada-LTS
Multiprotokoll-Treiber
Native Modbus-, SNMP-, OPC-, HTTP- und SQL-Datenquellen verbinden sich ohne Gateways von Drittanbietern mit SPSen, Sensoren und bestehenden Systemen.
Editor für grafische Ansichten
Der Drag-and-Drop-Ansichts-Builder ermöglicht Ingenieuren, Live-Mimik-Diagramme, Anzeigen und Trenddiagramme direkt im Browser zusammenzustellen.
Alarme und Ereignishandler
Konfigurierbare Alarmstufen mit E-Mail-, Skripting- und Sollwertaktionen wandeln Anomalien im gesamten Werk in automatisierte Reaktionen um.
Historische Datenprotokollierung
Jeder Datenpunkt wird mit einem Zeitstempel versehen und in MySQL gespeichert, was Langzeit-Trendanalysen, Berichte und regulatorische Prüfprotokolle ermöglicht.
Skripting und Metapunkte
JavaScript-basierte Metapunkte und Ereignishandler berechnen abgeleitete Werte, KPIs und benutzerdefinierte Logik ohne externe Dienste.
Web-native Architektur
Läuft in Apache Tomcat mit einer vollständig browserbasierten Benutzeroberfläche, sodass Bediener von jedem Gerät im Netzwerk aus auf Dashboards zugreifen können.
Warum Scada-LTS auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.