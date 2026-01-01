GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) ist ein Open-Source-REST-API-Server, der sich über das Multi-Device-Protokoll mit WhatsApp verbindet. Er bietet eine übersichtliche Web-Benutzeroberfläche zur Verwaltung von WhatsApp-Sitzungen und eine vollständige REST-API zum Senden von Nachrichten, Verwalten von Kontakten und Bearbeiten von Webhooks – alles von Ihrem eigenen Server aus.

Das Selbst-Hosting von GoWA auf Ihrem VPS stellt sicher, dass Ihre WhatsApp-Sitzungsdaten privat bleiben, Ihre API keine Ratenbegrenzungen von Drittanbietern hat und Sie die volle Kontrolle über Nachrichten-Routing und Webhook-Integrationen behalten.