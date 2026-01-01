Logto als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Umfassende Identitäts- und Authentifizierungsplattform mit Unterstützung für OAuth 2.0, OIDC und Enterprise SSO.
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Was Sie mit Logto erstellen können
Logto ist eine moderne Identitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform, die eine vollständige Authentifizierungsinfrastruktur für Web-, Mobil- und API-Anwendungen bereitstellt. Es implementiert OAuth 2.0, OpenID Connect und SAML sofort einsatzbereit, mit vorgefertigten Anmelde-UI-Komponenten, Social-Login-Integrationen, MFA und rollenbasierter Zugriffskontrolle – so können Teams produktionsreife Authentifizierung hinzufügen, ohne sie von Grund auf neu entwickeln zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Logto auf Ihrem VPS bietet Ihnen unbegrenzte Benutzer zu festen Kosten, volle Datenhoheit über Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten sowie die Flexibilität, Anforderungen an Datenresidenz oder Compliance zu erfüllen, die Drittanbieter-Authentifizierungsdienste nicht erfüllen können.
Hauptmerkmale von Logto
OAuth 2.0 & OIDC
Industriestandardprotokolle zur Sicherung von Anwendungen und APIs, ohne benutzerdefinierte Authentifizierungslogik schreiben zu müssen.
Social-Login-Integrationen
Fügen Sie Google, GitHub, Microsoft und Dutzende anderer sozialer Anbieter mit minimaler Konfiguration zu jeder Anwendung hinzu.
Multi-Faktor-Authentifizierung
Konten mit TOTP-, SMS- und E-Mail-OTP-Multi-Faktor-Authentifizierung und passwortlosen Anmeldeabläufen schützen.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Definieren Sie Rollen, Berechtigungen und Geltungsbereiche, um genau zu steuern, worauf jeder Benutzer oder jede Anwendung zugreifen kann.
Organisationsverwaltung
Unterstützt Multi-Tenant-SaaS-Anwendungen mit integrierten Organisations- und Teamstrukturen und SSO pro Organisation.
Warum Logto auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.