Logto ist eine moderne Identitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform, die eine vollständige Authentifizierungsinfrastruktur für Web-, Mobil- und API-Anwendungen bereitstellt. Es implementiert OAuth 2.0, OpenID Connect und SAML sofort einsatzbereit, mit vorgefertigten Anmelde-UI-Komponenten, Social-Login-Integrationen, MFA und rollenbasierter Zugriffskontrolle – so können Teams produktionsreife Authentifizierung hinzufügen, ohne sie von Grund auf neu entwickeln zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Logto auf Ihrem VPS bietet Ihnen unbegrenzte Benutzer zu festen Kosten, volle Datenhoheit über Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten sowie die Flexibilität, Anforderungen an Datenresidenz oder Compliance zu erfüllen, die Drittanbieter-Authentifizierungsdienste nicht erfüllen können.