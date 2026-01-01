ShipShipShip mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichte, selbst gehostete Changelog- und Roadmap-Plattform mit Community-Abstimmung, Emoji-Reaktionen und Newsletter-Automatisierung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ShipShipShip erstellen kÃ¶nnen
ShipShipShip ist eine Open-Source-Changelog- und Roadmap-Anwendung, die Produktteams dabei hilft, Updates zu teilen und Community-Feedback an einem Ort zu sammeln. Entwickelt mit SvelteKit und Go, kombiniert es ein ansprechendes Ã¶ffentliches Changelog mit einem Kanban-Ã¤hnlichen Admin-Board, wo jede VerÃ¶ffentlichung, jeder Fix und jede kommende Idee neben den erhaltenen Stimmen und Reaktionen angezeigt wird.
Das Selbst-Hosten von ShipShipShip auf Ihrem VPS hÃ¤lt Abonnentenlisten, SMTP-Anmeldeinformationen und Feedback-Daten unter Ihrer eigenen Kontrolle, eliminiert die Pro-Sitz-Preise gehosteter Alternativen und ermÃ¶glicht es Ihnen, die Ã¶ffentliche Seite durch installierbare Themes, die zu Ihrem Produkt passen, zu branden.
Hauptmerkmale von ShipShipShip
Community-Abstimmung
Besucher stimmen Ã¼ber vorgeschlagene Funktionen ab, damit das Team die Roadmap anhand der tatsÃ¤chlichen Nachfrage statt interner Vermutungen priorisieren kann.
Emoji-Reaktionen
Acht Reaktionstypen ermÃ¶glichen es Lesern, auf jeden Eintrag zu reagieren und ein einfaches Feedback zu geben, ohne sie durch einen Anmeldevorgang zu zwingen.
Kanban-Roadmap
Ein Drag-and-Drop-Board mit anpassbaren Status macht jedes vorgeschlagene, in Bearbeitung befindliche und ausgelieferte Element fÃ¼r das gesamte Team sichtbar.
Newsletter-Automatisierung
SMTP-gestÃ¼tzte Newsletter werden automatisch ausgelÃ¶st, wenn sich der Status eines Eintrags Ã¤ndert, damit Abonnenten ohne manuellen Versand Ã¼ber VerÃ¶ffentlichungen erfahren.
Installierbare Themes
Manifest-gesteuertes Themensystem trennt das Admin-Panel vom Ã¶ffentlichen Changelog, damit Sie Ihr Produkt-Branding exakt anpassen kÃ¶nnen.
RESTful API
Die vollstÃ¤ndige REST-API fÃ¼r Ereignisse, Reaktionen, Abstimmungen und Newsletter-Abonnenten erleichtert die Integration mit CI/CD- oder Marketing-Tools.
Warum ShipShipShip auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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