ShipShipShip ist eine Open-Source-Changelog- und Roadmap-Anwendung, die Produktteams dabei hilft, Updates zu teilen und Community-Feedback an einem Ort zu sammeln. Entwickelt mit SvelteKit und Go, kombiniert es ein ansprechendes Ã¶ffentliches Changelog mit einem Kanban-Ã¤hnlichen Admin-Board, wo jede VerÃ¶ffentlichung, jeder Fix und jede kommende Idee neben den erhaltenen Stimmen und Reaktionen angezeigt wird.

Das Selbst-Hosten von ShipShipShip auf Ihrem VPS hÃ¤lt Abonnentenlisten, SMTP-Anmeldeinformationen und Feedback-Daten unter Ihrer eigenen Kontrolle, eliminiert die Pro-Sitz-Preise gehosteter Alternativen und ermÃ¶glicht es Ihnen, die Ã¶ffentliche Seite durch installierbare Themes, die zu Ihrem Produkt passen, zu branden.