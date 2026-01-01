Remark42 ist eine leichtgewichtige Open-Source-Kommentar-Engine für Blogs und Websites, konzipiert als datenschutzfreundliche Alternative zu Disqus, Facebook Comments und anderen kommerziellen Kommentarplattformen. In Go geschrieben für geringen Speicherverbrauch und hohe Parallelität, lässt es sich über ein einziges JavaScript-Snippet in jede Website einbetten – ob statisches HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js oder jedes andere Framework – um verschachtelte Diskussionen hinzuzufügen, ohne Besucher zu verfolgen oder Werbung anzuzeigen.

Das Selbst-Hosting von Remark42 auf Ihrem VPS hält jeden Leserkommentar, jede Abstimmung und jedes Konto in Ihrer Infrastruktur, anstatt von einem Drittanbieter-SaaS für Werbedaten ausgewertet zu werden. Der kompakte Stack läuft in einem einzigen Container mit integriertem BoltDB-Speicher – keine separate Datenbank oder Cache erforderlich.