Remark42 mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierte Open-Source-Kommentar-Engine für Blogs und Websites — eine leichtgewichtige, selbst gehostete Alternative zu Disqus.
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Was Sie mit Remark42 erstellen können
Remark42 ist eine leichtgewichtige Open-Source-Kommentar-Engine für Blogs und Websites, konzipiert als datenschutzfreundliche Alternative zu Disqus, Facebook Comments und anderen kommerziellen Kommentarplattformen. In Go geschrieben für geringen Speicherverbrauch und hohe Parallelität, lässt es sich über ein einziges JavaScript-Snippet in jede Website einbetten – ob statisches HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js oder jedes andere Framework – um verschachtelte Diskussionen hinzuzufügen, ohne Besucher zu verfolgen oder Werbung anzuzeigen.
Das Selbst-Hosting von Remark42 auf Ihrem VPS hält jeden Leserkommentar, jede Abstimmung und jedes Konto in Ihrer Infrastruktur, anstatt von einem Drittanbieter-SaaS für Werbedaten ausgewertet zu werden. Der kompakte Stack läuft in einem einzigen Container mit integriertem BoltDB-Speicher – keine separate Datenbank oder Cache erforderlich.
Hauptmerkmale von Remark42
Einfaches Einbetten
Fügen Sie ein einziges JavaScript-Snippet in jede Website ein, um verschachtelte Kommentare hinzuzufügen – funktioniert mit statischen Websites, Blogs und jedem Framework, das benutzerdefiniertes HTML zulässt.
Multi-Anbieter OAuth
Besucher melden sich mit Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon oder über anonyme oder E-Mail-Link-Authentifizierung an.
Datenschutz zuerst
Keine Tracking-Pixel, keine Drittanbieter-Cookies, kein Verhaltensprofiling — Remark42 speichert nur das, was zur Anzeige von Kommentaren und Benachrichtigungen benötigt wird.
Markdown und Threading
Volle Markdown-Unterstützung einschließlich Codeblöcken, verschachtelter Antworten, Abstimmungen und Bearbeiten/Löschen mit konfigurierbaren Zeitfenstern.
Moderationstools
Integrierte Admin-Tools für Massenmoderation, IP-Sperrung, Schimpfwortfilterung, Kommentarsuche und E-Mail-/Telegram-Benachrichtigungen bei neuen Kommentaren.
Sicherung und Export
Kompakter BoltDB-Speicher mit automatischen täglichen Backups, Importer für Disqus- und WordPress-Kommentare und JSON-Export für die Migration.
Warum Remark42 auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.