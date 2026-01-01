ByteChef ist eine Open-Source-Low-Code-Plattform, die Teams ermöglicht, API-Integrationen zu erstellen und Workflows über SaaS-Anwendungen, interne APIs und Datenbanken hinweg mithilfe eines visuellen Editors zu automatisieren. Mit Unterstützung für über 200 Komponenten und mehrere Programmiersprachen können sowohl technische als auch nicht-technische Benutzer anspruchsvolle Automatisierungen erstellen, ohne umfangreichen Code schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosting von ByteChef auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Workflow-Logik, Anmeldeinformationen und Geschäftsdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle – kein Anbieterzugriff, keine nutzungsbasierte Preisgestaltung und keine Abhängigkeit von einer Automatisierungs-Cloud eines Drittanbieters.