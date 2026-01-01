ByteChef mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform für API-Integration und Workflow-Automatisierung mit über 200 integrierten Konnektoren.
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Was Sie damit bauen können ByteChef
ByteChef ist eine Open-Source-Low-Code-Plattform, die Teams ermöglicht, API-Integrationen zu erstellen und Workflows über SaaS-Anwendungen, interne APIs und Datenbanken hinweg mithilfe eines visuellen Editors zu automatisieren. Mit Unterstützung für über 200 Komponenten und mehrere Programmiersprachen können sowohl technische als auch nicht-technische Benutzer anspruchsvolle Automatisierungen erstellen, ohne umfangreichen Code schreiben zu müssen.
Das Selbst-Hosting von ByteChef auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Workflow-Logik, Anmeldeinformationen und Geschäftsdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle – kein Anbieterzugriff, keine nutzungsbasierte Preisgestaltung und keine Abhängigkeit von einer Automatisierungs-Cloud eines Drittanbieters.
Hauptmerkmale von ByteChef
Visueller Workflow-Editor
Komplexe Automatisierungsabläufe mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche gestalten, wodurch die Integration ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse zugänglich wird.
Über 200 vorgefertigte Konnektoren
Verbinden Sie sich sofort mit beliebten SaaS-Anwendungen, Datenbanken und APIs, ohne benutzerdefinierte Integrationen von Grund auf neu zu erstellen.
Mehrsprachige Unterstützung
Schreiben Sie benutzerdefinierte Logik in Java, JavaScript, Python oder Ruby, damit Entwickler Workflows in der Sprache erweitern können, die sie bereits beherrschen.
KI-bereite Architektur
Integrierte KI-Komponenten ermöglichen Teams, intelligente Entscheidungsfindung in Automatisierungen einzubetten, ohne separate KI-Infrastruktur.
Erweiterte Flusskontrollen
Bedingungen, Verzweigungen, Schleifen und parallele Ausführung bieten präzise Kontrolle darüber, wie komplexe Geschäftslogik abläuft.
Warum ByteChef auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.