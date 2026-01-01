RSS Bridge ist ein quelloffener PHP-Dienst, der RSS- und Atom-Feeds für Websites generiert, die diese nicht mehr veröffentlichen – soziale Netzwerke, Videoplattformen, Nachrichtenportale, Foren-Threads und die Vielzahl von Seiten, die in den letzten zehn Jahren still und leise ihre Feeds eingestellt haben. Er liefert Hunderte von von der Community gepflegten Bridges mit und stellt jede davon als stabile Feed-URL bereit, die Sie mit jedem Reader abonnieren können.

Das Selbst-Hosten von RSS Bridge auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Leseliste privat, umgeht die Ratenbegrenzungen und Ausfallzeiten öffentlicher Instanzen, die mit gemeinsam genutzten Community-Bereitstellungen einhergehen, und lässt Sie genau festlegen, welche Bridges Ihre Instanz bereitstellt. In Kombination mit einem selbst gehosteten Reader wie FreshRSS oder CommaFeed gibt es Ihnen die Kontrolle darüber zurück, wie Sie das offene Web konsumieren.