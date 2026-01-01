Nuclio in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Open-Source-Serverless-Plattform für Echtzeit-Ereignis- und Datenverarbeitung mit automatischer Skalierung und GPU-Unterstützung.
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Was Sie mit Nuclio erstellen können
Nuclio ist eine hochleistungsfähige Open-Source-Serverless-Plattform für die Echtzeit-Ereignis- und Datenverarbeitung. Es führt Ihren Code als Funktionen aus, die auf eine Vielzahl von Triggern reagieren – HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS und geplante Cron-Jobs – und skaliert jede Funktion automatisch je nach Bedarf hoch und runter. Funktionen laufen in dedizierten Containern, die direkt vom Browser-Dashboard aus erstellt und bereitgestellt werden.
Im Gegensatz zu allgemeinen Automatisierungstools ist Nuclio auf Geschwindigkeit ausgelegt, verarbeitet Hunderttausende von Ereignissen pro Sekunde pro Prozess und bietet optionale GPU-Beschleunigung für Machine-Learning-Inferenz. Das Selbst-Hosting von Nuclio auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Datenpipelines, Modelle und Ereignisquellen unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Cloud-Gebühren pro Aufruf und ohne Anbieterbindung.
Hauptmerkmale von Nuclio
Echtzeit-Ereignisauslöser
Funktionen über HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS und Cron-Zeitpläne auslösen, ohne jeglichen Verbindungscode schreiben zu müssen.
Automatische Skalierung
Jede Funktion skaliert unter Last hoch und im Leerlauf wieder herunter, wodurch die Ressourcennutzung über Ihre Workloads hinweg effizient bleibt.
Mehrsprachige Laufzeitumgebungen
Schreiben Sie Funktionen in Go, Python, Java, .NET, Node.js oder Shell unter Verwendung der Laufzeitumgebung, die am besten zu jeder Aufgabe passt.
GPU-beschleunigte Inferenz
Weisen Sie Funktionen GPUs zu für schnelle Machine-Learning-Inferenz und datenintensive Echtzeit-Verarbeitungspipelines.
Browserbasiertes Dashboard
Erstellen, bereitstellen, aufrufen und überwachen Sie Funktionen über eine übersichtliche Weboberfläche, ohne den Browser zu verlassen.
Warum Nuclio auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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