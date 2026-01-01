Traggo in einem Klick installieren.
Selbstgehosteter, Tag-basierter Zeiterfasser, der Projekthierarchien durch eine flexible, beschriftete Zeitleiste ersetzt.
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Was Sie mit Traggo erstellen können
Traggo ist ein quelloffener, selbst gehosteter Zeiterfasser, der jeden Eintrag als Zeitspanne auf einer Zeitleiste organisiert, anstatt als Zeile innerhalb einer starren Projekthierarchie. Jeder Eintrag wird mit beliebigen Tags angereichert —
client,
project,
task,
billable, was immer Sie möchten — und das Dashboard analysiert die Zeit, indem es Tags nach Belieben kombiniert, ohne Sie zu zwingen, im Voraus eine kanonische Aufschlüsselung zu wählen.
Das Selbst-Hosting von Traggo auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Zeiterfassungsbögen, Kundeninformationen und abrechnungsrelevanten Kontext in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt bei einem SaaS-Zeiterfassungsanbieter. Die einzelne Go-Binärdatei plus SQLite-Datenbank macht es leicht genug, um mit anderen Diensten auf einem kleinen VPS zu koexistieren, und das tag-basierte Modell passt sich Beratern, Freiberuflern, Agenturen und Produktteams gleichermaßen an.
Hauptmerkmale von Traggo
Tag-basiertes Tracking
Ersetzen Sie verschachtelte Projekthierarchien durch beliebige Tags, sodass derselbe Eintrag gleichzeitig in Kunden-, Projekt- und abrechenbaren Berichten erscheinen kann.
Zeitleistenansicht
Ziehen Sie Zeitspannen auf einer täglichen Zeitleiste, um Zeiteinträge schnell zu starten, zu stoppen, aufzuteilen und zu bearbeiten, ohne präzise Zeitstempel eingeben zu müssen.
Flexible Berichterstattung
Segmentieren Sie die erfasste Zeit nach beliebigen Tag-Kombinationen über konfigurierbare Datumsbereiche und exportieren Sie die Ergebnisse anschließend zur Rechnungsstellung in eine CSV-Datei.
Mehrbenutzerunterstützung
Erstellen Sie separate Benutzerkonten mit Admin- und regulären Rollen, damit ein kleines Team eine einzige Traggo-Instanz mit isolierten Zeiterfassungen teilen kann.
GraphQL API
Steuern Sie Automatisierungen, Dashboards und Integrationen über die dokumentierte GraphQL-API, anstatt die Web-Benutzeroberfläche zu scrapen.
Geringer Ressourcenbedarf
Ein einzelnes Go-Binary, das von SQLite unterstützt wird, bedeutet geringen Festplatten- und Speicherverbrauch, ideal, um es auf einem bestehenden VPS unterzubringen, ohne neue Ressourcen bereitstellen zu müssen.
Warum Traggo auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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