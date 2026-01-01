Traggo ist ein quelloffener, selbst gehosteter Zeiterfasser, der jeden Eintrag als Zeitspanne auf einer Zeitleiste organisiert, anstatt als Zeile innerhalb einer starren Projekthierarchie. Jeder Eintrag wird mit beliebigen Tags angereichert — client , project , task , billable , was immer Sie möchten — und das Dashboard analysiert die Zeit, indem es Tags nach Belieben kombiniert, ohne Sie zu zwingen, im Voraus eine kanonische Aufschlüsselung zu wählen.

Das Selbst-Hosting von Traggo auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Zeiterfassungsbögen, Kundeninformationen und abrechnungsrelevanten Kontext in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt bei einem SaaS-Zeiterfassungsanbieter. Die einzelne Go-Binärdatei plus SQLite-Datenbank macht es leicht genug, um mit anderen Diensten auf einem kleinen VPS zu koexistieren, und das tag-basierte Modell passt sich Beratern, Freiberuflern, Agenturen und Produktteams gleichermaßen an.