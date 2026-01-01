Etherpad als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Echtzeit-Texteditor für die Zusammenarbeit, in dem mehrere Benutzer gleichzeitig Dokumente schreiben und bearbeiten können.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Etherpad erstellen können
Etherpad ist ein quelloffener, webbasierter kollaborativer Editor, der es mehreren Benutzern ermöglicht, dasselbe Dokument gleichzeitig zu bearbeiten, wobei Änderungen sofort für alle Teilnehmer sichtbar sind. Der Text jedes Mitwirkenden ist farbcodiert, sodass leicht zu erkennen ist, wer was geschrieben hat. Es ist keine Registrierung oder Softwareinstallation erforderlich – teilen Sie einfach einen Link und beginnen Sie mit der Zusammenarbeit.
Das Selbst-Hosting von Etherpad auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible Dokumente Ihre eigene Infrastruktur niemals verlassen. Das enthaltene PostgreSQL-Backend bietet zuverlässige Persistenz und eine vollständige Versionshistorie, während das erweiterbare Plugin-System es Ihnen ermöglicht, Bildunterstützung, Aufgabenlisten und benutzerdefinierte Integrationen hinzuzufügen, die auf den Workflow Ihres Teams zugeschnitten sind.
Hauptmerkmale von Etherpad
Echtzeit-Co-Editing
Änderungen von jedem Teilnehmer erscheinen sofort mit farbcodierter Zuordnung, sodass Teams zusammen schreiben können, ohne Zusammenführungskonflikte oder Sperren.
Vollständige Versionshistorie
Jede Revision wird mit einem Zeitleisten-Scrubber gespeichert, der es Ihnen ermöglicht, jeden früheren Zustand des Dokuments zurückzuspulen und wiederherzustellen.
Keine Registrierung erforderlich
Teilnehmer treten Pads über eine geteilte URL bei, ohne Konten erstellen zu müssen, was die Hürde für einmalige Zusammenarbeit mit externen Gästen reduziert.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie Etherpad mit Plugins für Bildeinbettung, Aufgabenlisten, Exportformate und Tool-Integrationen, um den spezifischen Anforderungen Ihres Teams gerecht zu werden.
Admin-Panel
Eine webbasierte Admin-Oberfläche ermöglicht es Ihnen, Pads zu verwalten, Aktivitäten zu überwachen und Servereinstellungen zu konfigurieren, ohne direkten Serverzugriff zu benötigen.
Warum Etherpad auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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