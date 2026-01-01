Etherpad ist ein quelloffener, webbasierter kollaborativer Editor, der es mehreren Benutzern ermöglicht, dasselbe Dokument gleichzeitig zu bearbeiten, wobei Änderungen sofort für alle Teilnehmer sichtbar sind. Der Text jedes Mitwirkenden ist farbcodiert, sodass leicht zu erkennen ist, wer was geschrieben hat. Es ist keine Registrierung oder Softwareinstallation erforderlich – teilen Sie einfach einen Link und beginnen Sie mit der Zusammenarbeit.

Das Selbst-Hosting von Etherpad auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible Dokumente Ihre eigene Infrastruktur niemals verlassen. Das enthaltene PostgreSQL-Backend bietet zuverlässige Persistenz und eine vollständige Versionshistorie, während das erweiterbare Plugin-System es Ihnen ermöglicht, Bildunterstützung, Aufgabenlisten und benutzerdefinierte Integrationen hinzuzufügen, die auf den Workflow Ihres Teams zugeschnitten sind.