Kapowarr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Comic-Bibliotheksmanager, der Ihre digitale Comic-Sammlung automatisch herunterlädt, organisiert und verwaltet.
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Was Sie mit Kapowarr erstellen können
Kapowarr ist ein selbst gehosteter Comic-Bibliotheksmanager, der für das arr-Ökosystem entwickelt wurde und darauf ausgelegt ist, das Herunterladen, Umbenennen und Organisieren von digitalen Comic-Ausgaben, -Bänden und Graphic Novels zu automatisieren. Ähnlich wie Sonarr für Fernsehsendungen oder Radarr für Filme ermöglicht es Kapowarr, Titel hinzuzufügen, denen Sie folgen möchten, und sucht dann automatisch nach neuen Ausgaben und lädt diese herunter, sobald sie von einer Reihe unterstützter Quellen verfügbar sind.
Die Anwendung kann bestehende Comic-Bibliotheken importieren, Dateiformate konvertieren und Dateien nach anpassbaren Benennungsschemata organisieren. Der Betrieb von Kapowarr auf einem VPS hält Ihre Bibliothek von überall zugänglich und automatisiert gleichzeitig die Wartungsarbeiten, die sonst einen fortlaufenden manuellen Aufwand erfordern würden.
Hauptmerkmale von Kapowarr
Automatisierte Problem-Downloads
Fügen Sie Bände hinzu, denen Sie folgen möchten, und Kapowarr sucht und lädt automatisch neue Ausgaben herunter, sobald diese veröffentlicht werden.
Bibliotheksimport und -organisation
Importieren Sie eine bestehende Comic-Bibliothek und lassen Sie Kapowarr Dateien gemäß Ihrem bevorzugten Benennungsschema umbenennen, verschieben und organisieren.
Multi-Quellen-Download
Laden Sie von DDL-Links, Pixeldrain, Mega und vielen anderen Quellen mit konfigurierbaren Qualitäts- und Formateinstellungen herunter.
Formatkonvertierung
Extrahieren und konvertieren Sie heruntergeladene Archivdateien während des Importvorgangs automatisch in Ihr bevorzugtes Comic-Format.
Manuelle und automatische Suche
Nutzen Sie die überwachte Ein-Klick-Suche, um ganze Bände automatisch zu erfassen, oder durchsuchen und wählen Sie bestimmte Veröffentlichungen mit manueller Suche aus.
Warum Kapowarr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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