Neko ist ein selbst gehosteter virtueller Browser, der eine Live-Browsersitzung über WebRTC streamt, sodass mehrere Benutzer sie gleichzeitig anzeigen und steuern können. Ursprünglich für Watch Partys entwickelt, hat es sich zu einer vielseitigen Remote-Browser-Plattform entwickelt, die Firefox, Chromium und andere Engines mit persistentem Profilspeicher unterstützt.

Das Selbst-Hosting von Neko auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die Kontrolle darüber, wer auf die Sitzung zugreifen kann, hält Ihre Heim-IP privat und stellt die erforderliche Upload-Bandbreite bereit, um reibungslos an jeden verbundenen Zuschauer zu streamen, ohne auf Screen-Sharing-Dienste von Drittanbietern angewiesen zu sein.