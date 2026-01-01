Neko per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter virtueller Browser, der eine geteilte Sitzung in Echtzeit via WebRTC an mehrere Benutzer streamt.
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Was Sie mit Neko erstellen können
Neko ist ein selbst gehosteter virtueller Browser, der eine Live-Browsersitzung über WebRTC streamt, sodass mehrere Benutzer sie gleichzeitig anzeigen und steuern können. Ursprünglich für Watch Partys entwickelt, hat es sich zu einer vielseitigen Remote-Browser-Plattform entwickelt, die Firefox, Chromium und andere Engines mit persistentem Profilspeicher unterstützt.
Das Selbst-Hosting von Neko auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die Kontrolle darüber, wer auf die Sitzung zugreifen kann, hält Ihre Heim-IP privat und stellt die erforderliche Upload-Bandbreite bereit, um reibungslos an jeden verbundenen Zuschauer zu streamen, ohne auf Screen-Sharing-Dienste von Drittanbietern angewiesen zu sein.
Hauptmerkmale von Neko
Echtzeit-WebRTC-Streaming
Streaming mit ultraniedriger Latenz lässt die Interaktion mit dem Remote-Browser so reaktionsschnell erscheinen wie lokales Browsen, selbst für mehrere gleichzeitige Betrachter.
Mehrbenutzersteuerung
Mehrere Benutzer können die Cursorsteuerung und die Tastatureingabe in derselben Sitzung teilen, wobei visuelle Indikatoren die Cursorposition jedes Teilnehmers anzeigen.
Rollenbasierter Zugriff
Administrator- und Mitgliederrollen ermöglichen es Ihnen, die Kontrolle spontan zu gewähren oder zu entziehen, wobei sensible Vorgänge geschützt bleiben und gleichzeitig kollaboratives Browsing ermöglicht wird.
Persistentes Browserprofil
Browsereinstellungen, Lesezeichen und Sitzungsdaten werden in einem benannten Volume gespeichert, damit Ihr virtueller Browser nach Neustarts genau dort weitermacht, wo er aufgehört hat.
Flexible Browser-Engines
Wählen Sie aus Firefox, Chromium, ungoogled-chromium und anderen Varianten, um Ihren Anforderungen an Datenschutz, Kompatibilität oder Funktionen gerecht zu werden.
Warum Neko auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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