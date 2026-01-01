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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit XBackBone erstellen kÃ¶nnen

XBackBone ist ein schlanker PHP-Dateimanager und Bild-Host, der auf dem beliebten ShareX-Uploader-Workflow basiert. Legen Sie einen Screenshot oder eine Datei in ShareX (oder ScreenCloud, Flameshot oder einen beliebigen kompatiblen Client) ab und XBackBone hostet sie sofort hinter einer teilbaren Kurz-URL â€” mit integrierter Markdown-Vorschau, Rohtext-Rendering, Galerieansicht und Benutzerkontingenten.

Das Selbst-Hosting von XBackBone auf einem VPS ersetzt kommerzielle Bild-Hosts und Pastebin-Dienste durch eine Infrastruktur, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren. Mehrbenutzerkonten, rollenbasierte Berechtigungen und die integrierte OAuth-Integration machen es sowohl fÃ¼r Einzelpersonen als auch fÃ¼r kleine Teams geeignet, die einen privaten Endpunkt fÃ¼r Screenshots und Dateiuploads wÃ¼nschen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von XBackBone

ShareX-eigene Uploads

Legen Sie Dateien in ShareX, ScreenCloud oder Flameshot ab, und XBackBone hostet sie sofort Ã¼ber die Standard-Upload-API.

Galerie und Vorschauen

Browser-Galerieansicht mit automatisch generierten Miniaturansichten, plus Inline-Rendering fÃ¼r Bilder, Videos, Audio und Markdown-Inhalte.

Mehrbenutzerkonten

Benutzerkonten mit rollenbasierten Berechtigungen und individuellen Quoten ermÃ¶glichen es Teams oder Familien, einen Server zu teilen, ohne dass sich Bibliotheken Ã¼berschneiden.

Ã–ffentliche und private Links

Jeder Upload erzeugt eine kurze URL mit optionalem Passwortschutz, Ablaufdatum und einmaligen Zugriffsmodi fÃ¼r sensible Inhalte.

OAuth- und SSO-UnterstÃ¼tzung

Die integrierte OAuth-Integration mit Google, Discord und GitLab eliminiert die separate Kontoverwaltung fÃ¼r Teams, die bereits auf diesen Plattformen sind.

Warum XBackBone auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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