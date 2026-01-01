XBackBone ist ein schlanker PHP-Dateimanager und Bild-Host, der auf dem beliebten ShareX-Uploader-Workflow basiert. Legen Sie einen Screenshot oder eine Datei in ShareX (oder ScreenCloud, Flameshot oder einen beliebigen kompatiblen Client) ab und XBackBone hostet sie sofort hinter einer teilbaren Kurz-URL â€” mit integrierter Markdown-Vorschau, Rohtext-Rendering, Galerieansicht und Benutzerkontingenten.

Das Selbst-Hosting von XBackBone auf einem VPS ersetzt kommerzielle Bild-Hosts und Pastebin-Dienste durch eine Infrastruktur, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren. Mehrbenutzerkonten, rollenbasierte Berechtigungen und die integrierte OAuth-Integration machen es sowohl fÃ¼r Einzelpersonen als auch fÃ¼r kleine Teams geeignet, die einen privaten Endpunkt fÃ¼r Screenshots und Dateiuploads wÃ¼nschen.