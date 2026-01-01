XBackBone mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter schlanker Datei- und Screenshot-Sharing-Server mit vollstÃ¤ndiger ShareX-, ScreenCloud- und Flameshot-UnterstÃ¼tzung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r XBackBone
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit XBackBone erstellen kÃ¶nnen
XBackBone ist ein schlanker PHP-Dateimanager und Bild-Host, der auf dem beliebten ShareX-Uploader-Workflow basiert. Legen Sie einen Screenshot oder eine Datei in ShareX (oder ScreenCloud, Flameshot oder einen beliebigen kompatiblen Client) ab und XBackBone hostet sie sofort hinter einer teilbaren Kurz-URL â€” mit integrierter Markdown-Vorschau, Rohtext-Rendering, Galerieansicht und Benutzerkontingenten.
Das Selbst-Hosting von XBackBone auf einem VPS ersetzt kommerzielle Bild-Hosts und Pastebin-Dienste durch eine Infrastruktur, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren. Mehrbenutzerkonten, rollenbasierte Berechtigungen und die integrierte OAuth-Integration machen es sowohl fÃ¼r Einzelpersonen als auch fÃ¼r kleine Teams geeignet, die einen privaten Endpunkt fÃ¼r Screenshots und Dateiuploads wÃ¼nschen.
Hauptmerkmale von XBackBone
ShareX-eigene Uploads
Legen Sie Dateien in ShareX, ScreenCloud oder Flameshot ab, und XBackBone hostet sie sofort Ã¼ber die Standard-Upload-API.
Galerie und Vorschauen
Browser-Galerieansicht mit automatisch generierten Miniaturansichten, plus Inline-Rendering fÃ¼r Bilder, Videos, Audio und Markdown-Inhalte.
Mehrbenutzerkonten
Benutzerkonten mit rollenbasierten Berechtigungen und individuellen Quoten ermÃ¶glichen es Teams oder Familien, einen Server zu teilen, ohne dass sich Bibliotheken Ã¼berschneiden.
Ã–ffentliche und private Links
Jeder Upload erzeugt eine kurze URL mit optionalem Passwortschutz, Ablaufdatum und einmaligen Zugriffsmodi fÃ¼r sensible Inhalte.
OAuth- und SSO-UnterstÃ¼tzung
Die integrierte OAuth-Integration mit Google, Discord und GitLab eliminiert die separate Kontoverwaltung fÃ¼r Teams, die bereits auf diesen Plattformen sind.
Warum XBackBone auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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