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Leichtgewichtige, datenschutzfreundliche Web-Analyse, die Seitenaufrufe und Besucher-Insights anzeigt, ohne persönliche Daten zu verfolgen oder Cookies zu verwenden.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Gratis Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit GoatCounter erstellen können

GoatCounter ist eine einfache, quelloffene Webanalyseplattform, die für Entwickler entwickelt wurde, die aussagekräftige Seitenaufrufdaten ohne die Datenschutzrisiken von Tracking-Cookies oder der Erfassung persönlicher Daten wünschen. Es zählt Seitenaufrufe, Referrer, Browser, Länder und Bildschirmgrößen – nichts weiter. Keine Zustimmungsbanner erforderlich.

Im Gegensatz zu schwergewichtigen Analyseplattformen, die mehrere Dienste erfordern, läuft GoatCounter als einzelner Container mit einer integrierten SQLite-Datenbank. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält alle Besucherdaten unter Ihrer Kontrolle, vollständig isoliert von Analyse-Netzwerken Dritter.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von GoatCounter

Keine Cookies erforderlich

Verfolgt Seitenaufrufe ohne Cookies oder persistente Identifikatoren, sodass kein Zustimmungsbanner gemäß DSGVO oder PECR erforderlich ist.

Leichter Einzelcontainer

Läuft als einzelne Go-Binärdatei mit einer integrierten SQLite-Datenbank – kein separater Datenbankdienst oder komplexe Infrastruktur.

Referrer- und Quellenverfolgung

Zeigt an, welche Websites, Suchmaschinen und Kampagnen Traffic auf Ihre Seiten leiten, ohne die Identität der Besucher preiszugeben.

Option für öffentliche Statistiken

Sie können Ihr Analyse-Dashboard optional öffentlich sichtbar machen, damit Leser Website-Statistiken einsehen können, ohne ein Konto zu benötigen.

Tracking-Skript und API

Bette ein kleines JavaScript-Snippet ein oder nutze die REST-API, um Seitenaufrufe von jeder Website, SPA oder jedem Backend-Dienst zu zählen.

Warum GoatCounter auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Ackee ist ein selbst gehostetes Node.js Analyse-Tool für datenschutzorientiertes Website-Tracking

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