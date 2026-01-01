GoatCounter als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtige, datenschutzfreundliche Web-Analyse, die Seitenaufrufe und Besucher-Insights anzeigt, ohne persönliche Daten zu verfolgen oder Cookies zu verwenden.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GoatCounter erstellen können
GoatCounter ist eine einfache, quelloffene Webanalyseplattform, die für Entwickler entwickelt wurde, die aussagekräftige Seitenaufrufdaten ohne die Datenschutzrisiken von Tracking-Cookies oder der Erfassung persönlicher Daten wünschen. Es zählt Seitenaufrufe, Referrer, Browser, Länder und Bildschirmgrößen – nichts weiter. Keine Zustimmungsbanner erforderlich.
Im Gegensatz zu schwergewichtigen Analyseplattformen, die mehrere Dienste erfordern, läuft GoatCounter als einzelner Container mit einer integrierten SQLite-Datenbank. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält alle Besucherdaten unter Ihrer Kontrolle, vollständig isoliert von Analyse-Netzwerken Dritter.
Hauptmerkmale von GoatCounter
Keine Cookies erforderlich
Verfolgt Seitenaufrufe ohne Cookies oder persistente Identifikatoren, sodass kein Zustimmungsbanner gemäß DSGVO oder PECR erforderlich ist.
Leichter Einzelcontainer
Läuft als einzelne Go-Binärdatei mit einer integrierten SQLite-Datenbank – kein separater Datenbankdienst oder komplexe Infrastruktur.
Referrer- und Quellenverfolgung
Zeigt an, welche Websites, Suchmaschinen und Kampagnen Traffic auf Ihre Seiten leiten, ohne die Identität der Besucher preiszugeben.
Option für öffentliche Statistiken
Sie können Ihr Analyse-Dashboard optional öffentlich sichtbar machen, damit Leser Website-Statistiken einsehen können, ohne ein Konto zu benötigen.
Tracking-Skript und API
Bette ein kleines JavaScript-Snippet ein oder nutze die REST-API, um Seitenaufrufe von jeder Website, SPA oder jedem Backend-Dienst zu zählen.
Warum GoatCounter auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.