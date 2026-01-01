Warracker ist eine Open-Source-Anwendung zur Garantieverwaltung, die all Ihre Produktgarantien, Kaufbelege und Schadenshistorien in einem einzigen selbst gehosteten Dashboard zentralisiert. Anstatt E-Mail-Verläufe, Aktenschränke oder Tabellenkalkulationen zu durchsuchen, erhalten Sie eine durchsuchbare Datenbank mit Ablaufwarnungen, Dokumentenspeicherung und Mehrbenutzerzugriff für Teams und Haushalte.

Das Selbst-Hosting von Warracker auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Kaufbelege, Rechnungsscans und Produktseriennummern auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Mit proaktiven E-Mail- und Push-Benachrichtigungen über Apprise erhalten Sie frühzeitige Warnungen, bevor Garantien ablaufen, damit Sie handeln können, solange der Versicherungsschutz noch gilt.