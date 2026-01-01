Warracker als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Garantieverwaltungssystem zur Verfolgung von Produktgarantien, Belegen und Ansprüchen an einem Ort.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Warracker
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Warracker erstellen können
Warracker ist eine Open-Source-Anwendung zur Garantieverwaltung, die all Ihre Produktgarantien, Kaufbelege und Schadenshistorien in einem einzigen selbst gehosteten Dashboard zentralisiert. Anstatt E-Mail-Verläufe, Aktenschränke oder Tabellenkalkulationen zu durchsuchen, erhalten Sie eine durchsuchbare Datenbank mit Ablaufwarnungen, Dokumentenspeicherung und Mehrbenutzerzugriff für Teams und Haushalte.
Das Selbst-Hosting von Warracker auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Kaufbelege, Rechnungsscans und Produktseriennummern auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Mit proaktiven E-Mail- und Push-Benachrichtigungen über Apprise erhalten Sie frühzeitige Warnungen, bevor Garantien ablaufen, damit Sie handeln können, solange der Versicherungsschutz noch gilt.
Hauptmerkmale von Warracker
Garantieablauf-Benachrichtigungen
E-Mail- und Push-Benachrichtigungen über mehr als 100 Dienste, darunter Telegram, Slack und Discord, erhalten, bevor Garantien ablaufen.
Dokumentenspeicher
Laden Sie Belege, Rechnungen und Handbücher direkt zu jedem Garantie-Eintrag hoch und hängen Sie sie dort an, um sie bei Bedarf sofort abrufen zu können.
Anspruchs-Lebenszyklus-Verfolgung
Garantieansprüche durchgängig verwalten, mit Statusaktualisierungen und voller Transparenz über den gesamten Schadenprozess.
Erweiterte Suche und Filterung
Finden Sie jede Garantie sofort nach Produktname, Seriennummer, Anbieter oder benutzerdefinierten Tags in Ihrem gesamten Katalog.
Mehrbenutzerzugriff
Teilen Sie Garantieunterlagen team- oder haushaltsübergreifend mit rollenbasierten Berechtigungen und Administrator-Verwaltungsfunktionen.
CSV-Import und -Export
Migrieren Sie bestehende Garantieaufzeichnungen aus Tabellenkalkulationen per CSV-Import und exportieren Sie Ihre Daten jederzeit für volle Portabilität.
Warum Warracker auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.