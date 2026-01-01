Drizzle Gateway ist eine erweiterte, selbst gehostete Version von Drizzle Studio, die Entwicklern und Datenbankadministratoren eine umfassende webbasierte Oberfläche zur Verwaltung ihrer Datenbanken bietet. Aufbauend auf dem Drizzle ORM-Ökosystem bietet es erweiterte Abfrageerstellung, Echtzeit-Schema-Visualisierung und Migrationsverwaltung in einem einzigen Tool, das von jedem Browser aus zugänglich ist.

Die Anwendung unterstützt mehrere gleichzeitige Datenbankverbindungen, was sie zu einem zentralen Knotenpunkt für Teams macht, die in Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen arbeiten. Ein Master-Passwortschutz sichert den Zugriff, während persistenter Speicher alle Verbindungskonfigurationen und gespeicherten Abfragen über Neustarts hinweg intakt hält. Das Selbst-Hosting stellt sicher, dass sensible Datenbankzugangsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen.