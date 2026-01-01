Posterr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Digitale Plakat-Anzeige für aktuell laufende Inhalte, die jeden Browser in ein Display im Kinostil für Plex-Bibliotheken verwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Posterr erstellen können
Posterr ist eine Open-Source-Node.js-Anwendung, die die digitalen Plakatwände in Kinofoyers nachahmt. Sie liest den Live-Status Ihres Plex Media Servers aus und zeigt den aktuell wiedergegebenen Titel, On-Demand-Auswahlen aus ausgewählten Bibliotheken und bald erscheinende Veröffentlichungen, die von Sonarr, Radarr und Readarr abgerufen werden.
Das Selbst-Hosting von Posterr auf einem VPS sorgt dafür, dass die Anzeige jederzeit von jedem Browser, Telefon, Tablet, Fire Stick oder wandmontierten Bildschirm aus verfügbar ist – ohne dass ein Heimcomputer eingeschaltet sein muss. Es verbindet sich über das Netzwerk mit Plex und dem Arr-Stack, sodass es funktioniert, egal ob Ihre Mediendienste auf demselben VPS oder auf einem entfernten Heimserver laufen.
Hauptmerkmale von Posterr
Aktuelle Wiedergabe Anzeige
Zeigt Live-Film-, Fernseh- und Musikposter mit Laufzeit, Studio, Altersfreigabe und einem transkodierungsfähigen Fortschrittsbalken.
Demnächst verfügbare Folien
Ruft kommende Filme von Radarr, Episoden und Staffelpremieren von Sonarr sowie neue Bücher von Readarr ab.
Auswahl aus der On-Demand-Bibliothek
Wechselt zufällige Titel aus ausgewählten Plex-Bibliotheken ab, damit der Bildschirm interessant bleibt, auch wenn nichts gestreamt wird.
Bereit für mehrere Bildschirme
Skaliert automatisch von 320px bis zu 4K, unterstützt Hoch- oder Querformat und beinhaltet einen Sleep-Timer mit CEC-Monitorsteuerung.
Benutzerdefinierte Folien und Designs
Fügen Sie Ihre eigenen Bilder, Hintergrundgrafiken und Themen hinzu oder betten Sie externe Webseiten als zusätzliche rotierende Folien ein.
Trivia und Awtrix
Führen Sie ein integriertes Film-Quiz zwischen den Folien durch und spiegeln Sie die aktuell abgespielten Daten auf Awtrix LED-Matrix-Displays.
Warum Posterr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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