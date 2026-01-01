Raneto ist eine leichtgewichtige, quelloffene Wissensdatenbank, die auf Node.js basiert und einen Ordner mit Markdown-Dateien in eine Ã¼bersichtliche, durchsuchbare Dokumentationsseite verwandelt. Es gibt keine Datenbank zu verwalten â€“ Inhalte liegen als einfache .md -Dateien in einem von Ihnen kontrollierten Verzeichnis vor, was Versionierung, Backups und das Erstellen mit Ihrem bevorzugten Editor unkompliziert macht. Der enthaltene Web-Editor ermÃ¶glicht die Bearbeitung im Browser fÃ¼r nicht-technische Benutzer, wÃ¤hrend Entwickler direkt in ihrem bevorzugten Markdown-Tool schreiben und Git die Historie verwalten lassen kÃ¶nnen.

Das Selbst-Hosting von Raneto auf einem VPS bietet Ihnen eine private Wissensdatenbank, die Sie vollstÃ¤ndig besitzen, ohne Anbieterbindung, ohne GebÃ¼hren pro Benutzer und mit Inhalten, die als portable Dateien statt in einer proprietÃ¤ren Datenbank gespeichert sind.