Bis zu 69% Rabatt fÃ¼r Raneto

Raneto in einem Klick installieren.

Markdown-gestÃ¼tztes Wissensdatenbank-Wiki fÃ¼r Node.js â€“ dateibasierter Inhalt mit einem Ã¼bersichtlichen Browser-Reader und Editor.

Starten Sie Ihre Anwendung sofort
Kostenlose automatische wÃ¶chentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
CHF5.09/Mon.
Plan auswÃ¤hlen
30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Raneto in einem Klick installieren.

WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Raneto

69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Raneto erstellen kÃ¶nnen

Raneto ist eine leichtgewichtige, quelloffene Wissensdatenbank, die auf Node.js basiert und einen Ordner mit Markdown-Dateien in eine Ã¼bersichtliche, durchsuchbare Dokumentationsseite verwandelt. Es gibt keine Datenbank zu verwalten â€“ Inhalte liegen als einfache .md-Dateien in einem von Ihnen kontrollierten Verzeichnis vor, was Versionierung, Backups und das Erstellen mit Ihrem bevorzugten Editor unkompliziert macht. Der enthaltene Web-Editor ermÃ¶glicht die Bearbeitung im Browser fÃ¼r nicht-technische Benutzer, wÃ¤hrend Entwickler direkt in ihrem bevorzugten Markdown-Tool schreiben und Git die Historie verwalten lassen kÃ¶nnen.

Das Selbst-Hosting von Raneto auf einem VPS bietet Ihnen eine private Wissensdatenbank, die Sie vollstÃ¤ndig besitzen, ohne Anbieterbindung, ohne GebÃ¼hren pro Benutzer und mit Inhalten, die als portable Dateien statt in einer proprietÃ¤ren Datenbank gespeichert sind.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Raneto

Dateibasierten Inhalt

Artikel sind einfache Markdown-Dateien in einem Inhaltsverzeichnis â€” versionieren mit git, sichern mit rsync, bearbeiten mit jedem beliebigen Tool.

Browser-Editor

Eingebauter Editor ermÃ¶glicht nicht-technischen Benutzern, Seiten direkt aus dem Browser zu aktualisieren, ohne das Dateisystem zu berÃ¼hren oder Git auszufÃ¼hren.

Volltextsuche

Schnelle In-Memory-Suche auf jeder Seite ermÃ¶glicht es Lesern, Inhalte sofort zu finden, ohne die Dokumentationsseite zu verlassen.

Kategoriehierarchie

Die Ordnerstruktur wird zum Navigationsbaum, mit benutzerdefinierter Sortierreihenfolge Ã¼ber Metadaten pro Ordner, damit Ihre IA Ihren Inhalt widerspiegelt.

Thematisierbares Layout

Tauschen Sie das Standard-Theme aus oder erweitern Sie es passend zu Ihrer Marke â€” Raneto-Themes sind einfache HTML-, CSS- und JS-Bundles.

Warum Raneto auf Hostinger ausfÃ¼hren?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

ÃœberprÃ¼fung...

Lokal starten. Global wachsen.

WÃ¤hlen Sie einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen.

Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30-Tage-Geld-zurÃ¼ck-Garantie

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurÃ¼ck-Garantie. Details finden Sie in unseren RÃ¼ckerstattungsrichtlinien.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud ist eine leistungsstarke selbstgehostete ProduktivitÃ¤tsplattform

Bereitstellen
WordPress

WordPress

WordPress ist der weltweit beliebteste Website-Baukasten und CMS

Bereitstellen
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Leichtgewichtiges selbstgehostetes Wiki mit Git-gestÃ¼tzten Seiten und Markdown-Bearbeitung

Bereitstellen
Alle Anwendungen ansehen

Ihre PrivatsphÃ¤re ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die fÃ¼r das ordnungsgemÃ¤ÃŸe Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem GerÃ¤t zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzufÃ¼hren, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.