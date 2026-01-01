Faktory ist ein eigenständiger Hintergrund-Job-Server, der leistungsstarke Job-Verarbeitung in jede Programmiersprache bringt. Er bietet eine einfache protokollbasierte Schnittstelle, sodass Worker, die in Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP und weiteren Sprachen geschrieben sind, dieselbe Job-Infrastruktur nutzen können, ohne an ein einziges Sprach-Ökosystem gebunden zu sein.

Das Selbst-Hosting von Faktory auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Job-Warteschlangen, Wiederholungslogik und Leistungsdaten. Das integrierte Web-Dashboard ermöglicht es Ihnen, den Durchsatz zu überwachen, fehlgeschlagene Jobs zu inspizieren und Warteschlangen in Echtzeit zu verwalten, ohne zusätzliche Tools zu benötigen.