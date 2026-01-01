Coai (Chat Nio) ist eine Open-Source-KI-Aggregationsplattform, die OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen und über 20 weitere Sprachmodell-Anbieter hinter einer einzigen gehosteten Oberfläche vereint. Es geht über eine einfache Chat-Benutzeroberfläche hinaus, indem es Abonnementstufen, Token-Kontingente pro Benutzer, die Ausstellung von API-Schlüsseln und die Nutzungsabrechnung hinzufügt – was es für Teams praktisch macht, die mehreren Benutzern kontrollierten LLM-Zugriff bieten müssen, ohne die API-Schlüssel der Upstream-Anbieter preiszugeben.

Das Selbst-Hosten von Coai auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, welche Modelle verfügbar sind, wie viel jede Benutzerstufe verbrauchen kann und wie Ihre gesamten API-Ausgaben aussehen – ohne sitzplatzbasierte Gebühren an einen verwalteten Aggregationsdienst zu zahlen.