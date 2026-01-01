Coai mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete KI-Aggregationsplattform, die OpenAI, Claude, Gemini und über 20 Anbieter mit Multi-User-Verwaltung und Nutzungsquoten vereint.
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Was Sie damit bauen können Coai
Coai (Chat Nio) ist eine Open-Source-KI-Aggregationsplattform, die OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen und über 20 weitere Sprachmodell-Anbieter hinter einer einzigen gehosteten Oberfläche vereint. Es geht über eine einfache Chat-Benutzeroberfläche hinaus, indem es Abonnementstufen, Token-Kontingente pro Benutzer, die Ausstellung von API-Schlüsseln und die Nutzungsabrechnung hinzufügt – was es für Teams praktisch macht, die mehreren Benutzern kontrollierten LLM-Zugriff bieten müssen, ohne die API-Schlüssel der Upstream-Anbieter preiszugeben.
Das Selbst-Hosten von Coai auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, welche Modelle verfügbar sind, wie viel jede Benutzerstufe verbrauchen kann und wie Ihre gesamten API-Ausgaben aussehen – ohne sitzplatzbasierte Gebühren an einen verwalteten Aggregationsdienst zu zahlen.
Hauptmerkmale von Coai
Multi-Anbieter-Aggregation
Verbinden Sie OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen und über 20 Anbieter über eine einzige Plattform und lassen Sie Benutzer über eine einzige Oberfläche zwischen ihnen wechseln.
Nutzer-Abonnementstufen
Definieren Sie kostenlose und kostenpflichtige Abonnementpläne mit Token-Kontingenten pro Stufe, die steuern, wie viel jede Benutzergruppe über alle konfigurierten Anbieter hinweg verbrauchen kann.
API-Schlüssel-Ausstellung
Stellen Sie Ihren Benutzern API-Schlüssel aus, damit sie programmatisch auf konfigurierte Modelle zugreifen können – ohne jemals Ihre Anmeldeinformationen des Upstream-Anbieters preiszugeben.
Nutzungs- und Abrechnungsverfolgung
Überwachen Sie den Token-Verbrauch pro Benutzer und die geschätzten Kosten in Echtzeit, mit konfigurierbaren Limits, um unerwartete Budgetüberschreitungen zu verhindern.
Modell-Marktplatz
Benutzer entdecken und wählen aus allen konfigurierten Anbietern über eine integrierte Modellauswahl, mit Unterstützung für Funktionsaufrufe und Bildgenerierung, wo verfügbar.
Warum Coai auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.