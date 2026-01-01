Linkding ist ein optimierter, selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der auf Geschwindigkeit und Einfachheit ausgelegt ist. Er extrahiert automatisch Seitentitel und Beschreibungen, wenn Sie einen Link speichern, unterstÃ¼tzt hierarchische Tags und bietet eine leistungsstarke Volltextsuche Ã¼ber Ihre gesamte Sammlung. Die Ã¼bersichtliche BenutzeroberflÃ¤che lenkt den Fokus auf Ihre Lesezeichen und nicht auf das Tool selbst.

Das Selbst-Hosting von Linkding auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Surfgewohnheiten und Forschungsinteressen vollstÃ¤ndig privat, ohne Werbung, ohne Tracking und ohne Zugriff Dritter. Ein einziger leichter Container mit SQLite-Speicher bedeutet minimalen Ressourcenverbrauch und einfache Wartung.