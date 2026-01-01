Linkding als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistischer, selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit Tag-basierter Organisation und Volltextsuche.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Linkding
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Linkding erstellen kÃ¶nnen
Linkding ist ein optimierter, selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der auf Geschwindigkeit und Einfachheit ausgelegt ist. Er extrahiert automatisch Seitentitel und Beschreibungen, wenn Sie einen Link speichern, unterstÃ¼tzt hierarchische Tags und bietet eine leistungsstarke Volltextsuche Ã¼ber Ihre gesamte Sammlung. Die Ã¼bersichtliche BenutzeroberflÃ¤che lenkt den Fokus auf Ihre Lesezeichen und nicht auf das Tool selbst.
Das Selbst-Hosting von Linkding auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Surfgewohnheiten und Forschungsinteressen vollstÃ¤ndig privat, ohne Werbung, ohne Tracking und ohne Zugriff Dritter. Ein einziger leichter Container mit SQLite-Speicher bedeutet minimalen Ressourcenverbrauch und einfache Wartung.
Hauptmerkmale von Linkding
Tag-basierte Organisation
Lesezeichen mit hierarchischen Tags und AutovervollstÃ¤ndigung organisieren, um gespeicherte Links schnell zu kategorisieren und abzurufen.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie Lesezeichen-Titel, Beschreibungen und archivierte Seiteninhalte, um genau das zu finden, was Sie gespeichert haben.
Automatische Archivierung
Archivieren Sie vollstÃ¤ndige Seiten-Snapshots zum Zeitpunkt des Speicherns, damit der markierte Inhalt auch dann zugÃ¤nglich bleibt, wenn die ursprÃ¼nglichen URLs verschwinden.
Browser-Erweiterungen
Speichern Sie Seiten direkt von Ihrem Browser aus in Linkding mit speziellen Erweiterungen fÃ¼r Chrome und Firefox.
REST API Zugriff
Automatisieren Sie die Lesezeichenverwaltung und integrieren Sie sie Ã¼ber eine saubere REST-API in andere Tools.
Warum Linkding auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.