Jellyseerr ist ein Frontend zur Medienanfrage und -verwaltung für selbst gehostete Medienserver, das entwickelt wurde, um Nutzern eine elegante Möglichkeit zu bieten, Inhalte zu entdecken und anzufordern, ohne direkten Zugriff auf Sonarr oder Radarr zu haben. Nutzer können einen umfangreichen Katalog durchsuchen, Anfragen stellen und Benachrichtigungen erhalten, wenn Inhalte verfügbar werden – während Administratoren Anfragen genehmigen und die Bereitstellung über ein übersichtliches Dashboard verwalten.

Das Selbst-Hosting von Jellyseerr zusammen mit Ihrem Medienserver bewahrt den gesamten Anfragenverlauf, Benutzerkonten und Integrationszugangsdaten auf Ihrem eigenen VPS auf. Nutzer können rund um die Uhr von jedem Gerät aus Inhalte durchsuchen und anfordern, wobei das Single Sign-On über ihre bestehenden Jellyfin-, Emby- oder Plex-Konten das Erlebnis vom ersten Login an nahtlos gestaltet.