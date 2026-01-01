Jellyseerr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Tool zur Verwaltung von Medienanfragen für Jellyfin, Emby und Plex, das es Nutzern ermöglicht, Filme und Serien zu entdecken und anzufordern.
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Was Sie mit Jellyseerr erstellen können
Jellyseerr ist ein Frontend zur Medienanfrage und -verwaltung für selbst gehostete Medienserver, das entwickelt wurde, um Nutzern eine elegante Möglichkeit zu bieten, Inhalte zu entdecken und anzufordern, ohne direkten Zugriff auf Sonarr oder Radarr zu haben. Nutzer können einen umfangreichen Katalog durchsuchen, Anfragen stellen und Benachrichtigungen erhalten, wenn Inhalte verfügbar werden – während Administratoren Anfragen genehmigen und die Bereitstellung über ein übersichtliches Dashboard verwalten.
Das Selbst-Hosting von Jellyseerr zusammen mit Ihrem Medienserver bewahrt den gesamten Anfragenverlauf, Benutzerkonten und Integrationszugangsdaten auf Ihrem eigenen VPS auf. Nutzer können rund um die Uhr von jedem Gerät aus Inhalte durchsuchen und anfordern, wobei das Single Sign-On über ihre bestehenden Jellyfin-, Emby- oder Plex-Konten das Erlebnis vom ersten Login an nahtlos gestaltet.
Hauptmerkmale von Jellyseerr
Jellyfin SSO
Benutzer melden sich mit ihren bestehenden Jellyfin-, Emby- oder Plex-Anmeldeinformationen an – keine separate Kontoerstellung für Ihre bestehenden Medienserver-Benutzer erforderlich.
Sonarr- und Radarr-Integration
Genehmigte Anfragen werden direkt an Sonarr oder Radarr zum automatischen Download und zur Bibliotheks-Hinzufügung ohne manuelle Schritte des Administrators gesendet.
Anfrage-Genehmigungs-Workflow
Administratoren überprüfen ausstehende Anfragen von einem zentralen Dashboard aus und genehmigen oder lehnen sie mit einem einzigen Klick ab, bevor die Ausführung beginnt.
Granulare Berechtigungen
Rollenbasierte Zugriffssteuerung mit benutzerspezifischen Anforderungsquoten und -limits verhindert, dass ein einzelner Benutzer Download-Warteschlangen überlastet.
Mehrkanal-Benachrichtigungen
Benachrichtigen Sie Benutzer über Discord, Telegram, Slack, E-Mail, Pushover und Webhooks, wenn ihre angeforderten Inhalte zum Ansehen verfügbar sind.
Warum Jellyseerr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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