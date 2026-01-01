eXeLearning als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Autorenwerkzeug zum Erstellen interaktiver SCORM- und HTML5-Lernressourcen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r eXeLearning
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit eXeLearning erstellen kÃ¶nnen
eXeLearning ist eine AGPL-lizenzierte Autorenumgebung, die von PÃ¤dagogen und Instructional Designern genutzt wird, um interaktive Lerninhalte ohne Programmierung zu erstellen. UnterstÃ¼tzt vom spanischen Bildungsministerium und einem Netzwerk regionaler Verwaltungen, konzentriert es sich auf die Erstellung standardbasierter Ressourcen, die in jedem Lernmanagementsystem funktionieren.
Das Selbst-Hosting von eXeLearning auf Ihrem VPS hÃ¤lt Kursmaterialien, fÃ¼r Studenten bestimmte Exporte und Autorenzugangsdaten vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Teams kÃ¶nnen in Echtzeit zusammenarbeiten, Exporte in Moodle oder jedes andere LMS verÃ¶ffentlichen und die LizenzbeschrÃ¤nkungen sowie Datenschutzbedenken von Cloud-Autorendiensten vermeiden.
Hauptmerkmale von eXeLearning
Interaktive iDevices
Drop-in-Komponenten fÃ¼r Quizze, Fallstudien, Multimedia und reflexive AktivitÃ¤ten verwandeln statische Inhalte in strukturierte interaktive Lektionen.
SCORM und HTML5 Export
VerÃ¶ffentlichen Sie Kurse als SCORM-Pakete, IMS-Inhalte oder eigenstÃ¤ndige HTML5-Websites, damit sie in jedem LMS oder auf einfachem Webhosting laufen.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Autoren kÃ¶nnen dasselbe Projekt gleichzeitig bearbeiten, dank der integrierten Yjs WebSocket-Synchronisierung, die den Arbeitsablauf moderner Dokumenteneditoren widerspiegelt.
Moodle-Integration
Ãœbertragen Sie fertige Kurse direkt in Moodle als sofort einsetzbare AktivitÃ¤ten, wodurch der manuelle Upload-Schritt zwischen Erstellung und VerÃ¶ffentlichung entfÃ¤llt.
Mehrsprachige BenutzeroberflÃ¤che
Native UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Englisch, Spanisch, Katalanisch, Baskisch, Galizisch, Valencianisch und Esperanto macht es geeignet fÃ¼r regionale und bilinguale Bildungsprogramme.
Offene barrierefreie Standards
Generierte Inhalte folgen den Richtlinien fÃ¼r Web-Barrierefreiheit und offenen Formaten, wodurch sichergestellt wird, dass Ressourcen Ã¼ber Jahre hinweg nutzbar und portabel bleiben.
Warum eXeLearning auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.