eXeLearning ist eine AGPL-lizenzierte Autorenumgebung, die von PÃ¤dagogen und Instructional Designern genutzt wird, um interaktive Lerninhalte ohne Programmierung zu erstellen. UnterstÃ¼tzt vom spanischen Bildungsministerium und einem Netzwerk regionaler Verwaltungen, konzentriert es sich auf die Erstellung standardbasierter Ressourcen, die in jedem Lernmanagementsystem funktionieren.

Das Selbst-Hosting von eXeLearning auf Ihrem VPS hÃ¤lt Kursmaterialien, fÃ¼r Studenten bestimmte Exporte und Autorenzugangsdaten vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Teams kÃ¶nnen in Echtzeit zusammenarbeiten, Exporte in Moodle oder jedes andere LMS verÃ¶ffentlichen und die LizenzbeschrÃ¤nkungen sowie Datenschutzbedenken von Cloud-Autorendiensten vermeiden.