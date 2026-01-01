Blinko mit einem Klick installieren.
Open-Source KI-gestützte Plattform für Notizen mit Mikroblogging, Aufgabenverwaltung und intelligenter Suche.
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Was Sie damit bauen können Blinko
Blinko ist eine selbst gehostete Plattform, die schnelle Notizerfassung, Aufgabenverwaltung und KI-gestützte Suche in einer einzigen Anwendung vereint. Die Oberfläche im Mikroblogging-Stil ist darauf optimiert, Ideen sofort festzuhalten, während die vollständige Markdown-Unterstützung, Tagging und die optionale KI-Integration mit OpenAI oder Ollama diese Ideen im Laufe der Zeit organisiert und auffindbar halten.
Im Gegensatz zu kommerziellen Notizdiensten bleiben beim Selbst-Hosting von Blinko jeder Gedanke, jeder Plan und jede Forschungsnotiz vollständig in Ihrer Infrastruktur – ohne Analyse durch Dritte, ohne Speicherbegrenzungen und ohne Kosten pro Abfrage. Notizen können privat bleiben oder von derselben Bereitstellung aus öffentlich geteilt werden.
Hauptmerkmale von Blinko
Reibungslose Erfassung
Die Eingabe im Microblogging-Stil ermöglicht es Ihnen, Ideen in Sekundenschnelle festzuhalten, ohne zuerst Ordnerstrukturen navigieren oder Vorlagen auswählen zu müssen.
KI-gesteuerte Suche
Verbinden Sie OpenAI oder ein lokales Ollama-Modell, um Ihre Notizen in einfacher Sprache abzufragen und relevante Einträge anzuzeigen, selbst wenn Sie sich nicht an genaue Schlüsselwörter erinnern.
Markdown und Aufgabenunterstützung
Notizen mit vollem Markdown formatieren und Aufgaben-Checklisten einbetten, damit dasselbe Tool sowohl schnelle Erfassungen als auch strukturiertes Projekt-Tracking handhabt.
Öffentliche oder private Notizen
Wählen Sie die Sichtbarkeit pro Notiz, damit Sie eine private Wissensdatenbank pflegen und Inhalte selektiv als Mikroblog veröffentlichen können, ohne eine separate Plattform zu benötigen.
Datenportabilität
Automatische Backups und Import-/Exportfunktion stellen sicher, dass Ihre Notizen unabhängig von Plattformänderungen zugänglich und migrierbar bleiben.
Warum Blinko auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.