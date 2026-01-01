FreshRSS als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbstgehosteter RSS-Feed-Aggregator zum Verwalten all Ihrer Lieblingswebsites und Nachrichtenquellen an einem Ort.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r FreshRSS
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FreshRSS erstellen kÃ¶nnen
FreshRSS ist ein kostenloser, selbst gehosteter RSS- und Atom-Feed-Aggregator, der alle Ihre Informationsquellen in einer einzigen, schnellen LeseoberflÃ¤che zusammenfÃ¼hrt. Entwickelt mit PHP und mit minimalem Ressourcenbedarf, unterstÃ¼tzt es Mehrbenutzer-Bereitstellungen, umfangreiche TastaturkÃ¼rzel, erweiterte Filterung und das Abrufen des vollstÃ¤ndigen Artikelinhalts â€“ so mÃ¼ssen Sie nie jede Quelle einzeln besuchen. Das mobilfreundliche Design und die API-KompatibilitÃ¤t mit Drittanbieter-Readern wie Reeder und NetNewsWire machen es zu einem vollstÃ¤ndigen Ersatz fÃ¼r eingestellte Dienste wie Google Reader.
FreshRSS auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet 24/7 Feed-Updates, unabhÃ¤ngig von Ihrer lokalen Internetverbindung, vollstÃ¤ndige PrivatsphÃ¤re Ã¼ber Ihre Lesegewohnheiten und keinen Algorithmus, der entscheidet, was Sie sehen. Ihre sorgfÃ¤ltig kuratierten Abonnements und Ihr Leseverlauf werden im persistenten Speicher aufbewahrt und sind auch bei Container-Updates sicher.
Hauptmerkmale von FreshRSS
MehrbenutzerunterstÃ¼tzung
Erstellen Sie separate Konten mit individuellen Abonnements und LeseprÃ¤ferenzen, wodurch es sich fÃ¼r Familien und Teams eignet.
Erweiterte Filterung
Filtern Sie Artikel nach StichwÃ¶rtern, Autoren oder benutzerdefinierten Regeln und durchsuchen Sie alle Feeds, um Inhalte sofort zu finden.
Drittanbieter-Lese-APIs
Kompatibel mit den Fever- und Google Reader-APIs, sodass beliebte mobile Apps wie Reeder und Unread mit Ihrer Instanz synchronisiert werden kÃ¶nnen.
VollstÃ¤ndiger Artikelabruf
Den vollstÃ¤ndigen Artikelinhalt fÃ¼r Feeds abrufen, die nur Zusammenfassungen verÃ¶ffentlichen, und dabei alles innerhalb einer OberflÃ¤che lesbar halten.
OPML Import & Export
Migrieren Sie Ihre Abonnements von jedem Feed-Reader mithilfe von Standard-OPML-Dateien, ohne dass eine manuelle Neueingabe erforderlich ist.
Warum FreshRSS auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.