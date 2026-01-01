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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit FreshRSS erstellen kÃ¶nnen

FreshRSS ist ein kostenloser, selbst gehosteter RSS- und Atom-Feed-Aggregator, der alle Ihre Informationsquellen in einer einzigen, schnellen LeseoberflÃ¤che zusammenfÃ¼hrt. Entwickelt mit PHP und mit minimalem Ressourcenbedarf, unterstÃ¼tzt es Mehrbenutzer-Bereitstellungen, umfangreiche TastaturkÃ¼rzel, erweiterte Filterung und das Abrufen des vollstÃ¤ndigen Artikelinhalts â€“ so mÃ¼ssen Sie nie jede Quelle einzeln besuchen. Das mobilfreundliche Design und die API-KompatibilitÃ¤t mit Drittanbieter-Readern wie Reeder und NetNewsWire machen es zu einem vollstÃ¤ndigen Ersatz fÃ¼r eingestellte Dienste wie Google Reader.

FreshRSS auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet 24/7 Feed-Updates, unabhÃ¤ngig von Ihrer lokalen Internetverbindung, vollstÃ¤ndige PrivatsphÃ¤re Ã¼ber Ihre Lesegewohnheiten und keinen Algorithmus, der entscheidet, was Sie sehen. Ihre sorgfÃ¤ltig kuratierten Abonnements und Ihr Leseverlauf werden im persistenten Speicher aufbewahrt und sind auch bei Container-Updates sicher.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von FreshRSS

MehrbenutzerunterstÃ¼tzung

Erstellen Sie separate Konten mit individuellen Abonnements und LeseprÃ¤ferenzen, wodurch es sich fÃ¼r Familien und Teams eignet.

Erweiterte Filterung

Filtern Sie Artikel nach StichwÃ¶rtern, Autoren oder benutzerdefinierten Regeln und durchsuchen Sie alle Feeds, um Inhalte sofort zu finden.

Drittanbieter-Lese-APIs

Kompatibel mit den Fever- und Google Reader-APIs, sodass beliebte mobile Apps wie Reeder und Unread mit Ihrer Instanz synchronisiert werden kÃ¶nnen.

VollstÃ¤ndiger Artikelabruf

Den vollstÃ¤ndigen Artikelinhalt fÃ¼r Feeds abrufen, die nur Zusammenfassungen verÃ¶ffentlichen, und dabei alles innerhalb einer OberflÃ¤che lesbar halten.

OPML Import & Export

Migrieren Sie Ihre Abonnements von jedem Feed-Reader mithilfe von Standard-OPML-Dateien, ohne dass eine manuelle Neueingabe erforderlich ist.

Warum FreshRSS auf Hostinger ausfÃ¼hren?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

Martin K
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